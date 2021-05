Nevyhovující betonové nádrže přestavují ve Vodňanech na moderní koupaliště

Když před jedenácti lety obyvatelé Vodňan vybírali v anketě nejošklivější místo ve městě, nelichotivé prvenství získal oplocený prostor Škorna uprostřed čtvrti jižního města.

V roce 2011 přihlásili tehdejší představitelé Vodňan zastaralý areál do architektonické soutěže o Cenu Petra Parléře. Uspěli a město získalo od architektů návrhy na úpravu území. Nakonec však ani jednu ze studií neuskutečnilo.

Minulého vedení radnice pak nechalo v areálu vybudovat dvě betonové nádrže na koupání se šikmými nástupy a zázemím. I upravený areál, jehož přestavba stála více než 20 milionů korun z městského rozpočtu, ale zůstal po kolaudaci v roce 2018 uzavřený.

„Základní problémy byly dva. První se týkal šikmých stěn, které se prostě nedají umýt, jsou kluzké a bez madel. Lidem by tak hrozilo velké nebezpečí úrazu. Navíc u nádrží chyběly přelivné žlábky a rozmezí vstupu, takže by lidé šli natření krémem na opalování z trávy rovnou do vody a ta by nemohla cirkulovat a vyčistit se,“ vysvětluje starosta Vodňan Milan Němeček.

Na nebezpečí upozornil i odborný posudek stavební fakulty ČVUT, který si radnice nechala vypracovat, a koupání by za daných podmínek nepovolila ani hygiena.

Město se proto před dvěma lety pustilo do kompletní rekonstrukce areálu. Ten se otevře v první polovině července, z novinky by měli těžit i obyvatelé přilehlého sídliště.

„Úpravy parku jsou zasazené do sídliště a volně přecházejí do areálu Škorna. Příjemnější bude i mikroklima na okraji sídliště, kde jsme se snažili o ochlazení vzduchu díky vodě a zeleni. Nechtěli jsme, aby tam vznikla jen holá plocha,“ odůvodňuje radní Pavel Šťástka, který má projekt na starosti.



Velká nádrž posloužila jako základ pro vložení venkovního bazénu. „Je rozdělený na poloviny, jedna je se třemi plaveckými drahami o délce 25 metrů, druhá část je spíš jako wellness. Nabídne vodní atrakce, jako jsou houpací zvony, perličkové sedačky, dětské brouzdaliště, padací fontány či masážní lavice,“ popisuje Šťástka. Z menší nádrže bude okrasný biotop se štěrkovým břehem.

Areál pojme 550 lidí

V areálu najdou zábavu všechny věkové generace. „Pro nejmenší je připravené dětské hřiště s dřevěným korábem či zemní trampolínou. Pro starší připravujeme parkourové hřiště a slackline, což je napnutá tkanina k procvičování rovnováhy,“ naznačuje Šťástka.

Chybět nebude oplocené univerzální hřiště s mantinely a umělou trávou pro basketbal či nohejbal a další sporty. Na druhé straně areálu naleznou senioři speciální protahovací stroje.



Cyklisté ocení pumptrackovou dráhu, okruh tvořený vlnami a klopenými zatáčkami. Občerstvení zůstane ve stejném objektu, jako bylo dříve.

Do areálu o rozloze 1,4 hektaru se vejde 550 lidí. „Myslím, že to plně odpovídá potřebám města naší velikosti a jeho spádové oblasti,“ dodává Šťástka. Na rekonstrukci areálu vyčlenili zastupitelé z městského rozpočtu 37 milionů korun, současně město získalo šestimilionovou dotaci na veřejný prostor ze Státního fondu podpory investic.

A otevření vyhlížejí i místní. „Těšíme se. Máme dvě malé děti, vítáme, že tam pro ně bude třeba brouzdaliště. V původní nádrži byly schody, takže jsme rádi, že zmizely kvůli bezpečnosti dětí,“ říká Eva Grbeníčková.

Ve Vodňanech má ale dodnes své zastánce i původní projekt. Že měl dostat šanci aspoň na zkušební provoz, to si myslí například opoziční zastupitel Martin Macháč.

„Původní varianta dávala možnost celoročního využití, od bruslení v zimě po zábavu a koupání v létě. Od počátku to bylo plánované tak, že se nebude jednat o řízené koupaliště. Mělo tam být koupání na vlastní riziko a jsme přesvědčení, že se to dalo vyzkoušet a provozovat, jako mnoho jiných požárních nádrží ve vesnicích a městech,“ tvrdí Macháč s tím, že místní měli i bez bazénu dost možností, kde si zaplavat.

„Vodňany byly vždy městem rybníků, máme tu řeku a hlavně tu vzniká pískovna, kde v horizontu pěti až osmi let bude možnost koupání zdarma. Myslím si, že do budoucna bude pro město provoz bazénu představovat ekonomickou zátěž,“ uvažuje Macháč.

Podle starosty Němečka bude areál první sezonu provozovat společnost Městské hospodářství Vodňany, jejímž vlastníkem je město. „První rok ukáže, jak na tom jsme. Protože bude voda v bazénu vyhřívaná, můžeme sezonu o měsíc prodloužit. Možná bude provoz ztrátový, ale teď nedokáže nikdo odhadnout jak moc. Pořád to však bude odpovídat službě 21. století,“ dodává Němeček.