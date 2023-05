Kempy u řek jsou nachystané na sezonu, opravili v nich chatky a zvedli ceny

Na jihočeské řeky letos vyrážejí první vodáci neobvykle pozdě. Může za to hlavně dosavadní chladný průběh jara, který spoustu lidí od splouvání odradil. Poslední dny se ale počasí umoudřilo, z čehož mají radost i provozovatelé kempů či půjčoven lodí.

Vltava se postupně začíná plnit skupinami vodáků. Do kempů zatím míří hlavně školní třídy, které v tomto termínu na vodu každoročně vyrážejí.

„Už se to konečně začíná na Vltavě trochu rozjíždět. Letos máme připravené nové chatky, také jsme vybudovali nové nástupiště a upravili břehy. Doufáme, že lidé budou letos jezdit, i když mají hlouběji do kapsy. Víc se ukáže, až místo škol začnou jezdit rodiny nebo skupinky,“ vysvětluje Tomáš Nejedlý z kempu Koruna ve Zlaté Koruně na Českokrumlovsku.

Vodáckou sezonu už zahájili i v kempech a půjčovnách společnosti Ingetour. Tu nyní nejvíce vytěžují školní skupiny, které se na závěr roku často vydávají zdolat některou z českých řek. „Už se nám také začíná plnit rezervační systém. Vypadá to, že tato sezona by mohla být opravdu podařená,“ řekl za společnost Vojtěch Šíp s tím, že jediné, co by mohlo nadějné vyhlídky překazit, je počasí.

Šíp také doplnil, že kvůli zvyšujícím se vstupním nákladům a inflaci museli zdražit. „Minulý rok jsme zvládli bez navýšení cen, letos už to ale nešlo. Ubytování v kempech i půjčení lodí letos prodraží o pár desítek korun,“ připouští s tím, že hosté se v kempech mohou těšit na lepší zázemí a několik nových chatek.

Zdražení potvrzují i další provozovatelé, například v kempu Vltava Všeměry nedaleko Českého Krumlova zdražili jídlo i ubytování o necelých 20 procent. „Cenu jsme museli zvednout, ale nechtěli jsme zdražovat příliš. Zohlednili jsme i to, že jsme pro vodáky přistavěli několik chatek,“ přibližuje jedna ze zaměstnankyň.

Novinky připravili i v kempu Branná u Nahořan, kde zareagovali hlavně na rozšiřující se trend karavanového cestování. Kvůli tomu zde vybudovali nová stání s výlevkami i přípojkami na elektřinu a vodu. Vodáci se také mohou těšit na novou krytou pergolu nebo vylepšenou skladbu jídelního lístku.

„S rezervacemi je to letos podobné jako v minulých letech, kdy se rychle plní atraktivní termíny – víkendy, červencové svátky a přelom července a srpna. Na některé z nich už jsou dokonce vyprodané určité typy lodí nebo zaplněné všechny chatky v kempu,“ přibližuje mluvčí Václav Novák.

Zajímavostí je pak fakt, že rezervační systém dnes již využívá naprostá většina vodáků a jen málokterý z nich spoléhá na to, že si vše zařídí přímo na místě.

„Rezervace na atraktivní termíny doporučujeme řešit s předstihem, jinak to většinou stačí tak 14 dní předem. Máme ale už zamluvená místa na konec srpna a začátek září. U ubytování ve vlastním stanu pak rezervace není třeba, vodáci se k nám vždy vejdou, stanové plochy je dostatek,“ říká Novák s tím, že ceny v kempu i půjčovně se letos zvedly o 10 až 15 procent.

Na Teplou Vltavu s rezervací

Mezi jihočeskými řekami v oblíbenosti jednoznačně vítězí Vltava. A to tak, že některým menším půjčovnám se ani nevyplatí vozit lodě na jiné řeky. „Dříve jsme půjčovali lodě i na Otavu a Lužnici, ale upustili jsme od toho. Je to pro nás dost daleko a na Vltavě máme navíc tolik práce, že to už ani není potřeba,“ vysvětlil za půjčovnu Lora provozovatel Robin Kropáček.

I tak je ale na obou dalších jihočeských řekách o splouvání zájem. Například v kempu Otavský ráj poblíž Katovic na Strakonicku chtějí brzy otevřít i přes týden. „V červnu nám to tu zaplní školní zájezdy, ale nebojím se ani o hlavní sezonu. Vidíme to každý rok, co jsou vodáci v kempu ochotní utratit. Máme nahlášené i od půjčoven, že by to letos mohlo být dobré, i když je pomalejší rozjezd sezony,“ myslí si provozovatelka kempu Eliška Bradáčová.

Vodáci splouvají také část Teplé Vltavy, a to od Soumarského mostu do Pěkné na Prachaticku. Úsek, který je v případě online rezervace zpoplatněný částkou 600 korun na loď, je otevřený od 1. května o víkendech a od začátku června bude sjízdný i ve všední dny. Zájemci si splutí mohou registrovat na webu Národního parku Šumava.

„Podmínky se ani letos nemění. Až sedm lodí s průvodcem v jedné hodině může sjet tento úsek Vltavy v případě, že hladina na Soumarském mostě je nad 50 centimetry. Pokud hladina přesáhne 61 centimetrů, může na vodu až 20 lodí, a to bez přítomnosti průvodce,“ připomíná základní podmínky mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák s tím, že na místě vyjde registrace lodi o stokorunu dráž.