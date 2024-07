Mezi vodáky na jihu Čech se šíří střevní infekce, do kempů jezdí záchranka

Na vzrůstající počet vodáků se zažívacími problémy upozornili lidé na sociálních sítích, podle nich sanitky odvezly do českokrumlovské nemocnice desítky pacientů.

„Střevní problémy doprovázely i halucinace, teploty, naprostá dehydratace, neskutečný vyčerpání a bolest těla, jakou jsem nikdy nezažila,“ napsala v příspěvku na Facebooku Klára Skálová a dodala, že tři z party vodáků skončili v nemocnici na kapačkách.

„Jeli jsme teď s partou tento víkend z vyššího Brodu až ke kempu u kelta, a už ten večer jsem si zažila peklo. Nehorázná bolest žaludku, neustálé zvracení a motání hlavy. Druhy den už to bylo lepší a pak to postihlo další tři lidi, kteří si zažili to samé,“ přidala svoji zkušenost Naty Řezáčová.

Vyšší počet výjezdů potvrzuje mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová, prozatím hovoří o čtrnácti případech.

„Někdy to bylo zvracení, jindy průjem a někdy obojí. Všechny vodáky jsme vždy převezli do nemocnice v Českém Krumlově, v jednom případě do Českých Budějovic,“ vysvětluje Fajtlová.

Podle primáře interního oddělení českokrumlovské nemocnice Jiřího Holého v uplynulých pár dnech museli hospitalizovat asi desítku lidí s podobnými obtížemi.

„Mohu potvrdit, že k nám teď sanitky vozí více vodáků, určitě jich ale nebyly desítky. Měli sice silné průjmy a zvraceli, ale vesměs jsme je všechny druhý nebo třetí den pustili domů,“ objasňuje Holý.

Zásahy se podle mluvčí záchranářů týkaly hlavně kempů v okolí Zlaté Koruny, ve Spolí a také U Trojice v Českém Krumlově. „U osob, kterým bylo špatně, však nebylo zřejmé, zda je to z vody, či například z horka. Někteří totiž byli třeba celý den na slunci bez pokrývky hlavy,“ upozorňuje Fajtlová.

Množící se případy potvrzují i provozovatelé kempů, například v Kempu u Kučerů ve Zlaté Koruně se za poslední dny otočila sanitka třikrát.

Vodáci přijedou a začnou kolabovat, trvá to už čtrnáct dnů

„Setkáváme se s tím, že k nám vodáci přijedou od Krumlova a hned nám tu začnou kolabovat. Trvá to už asi čtrnáct dnů a nevíme, co to vůbec je. U lidí, kteří jsou u nás ubytovaní dlouhodobě se ale žádné problémy neobjevily,“ líčí majitel kempu Roman Kučera.

Podobné zkušenosti mají i v nedalekém kempu Koruna, kde se v uplynulých dnech sanitka také několikrát otočila.

„Byli to spíše jednotlivci, kteří k nám přijeli z horního toku. Vylézali z lodě a hned nás prosili o nějaké prášky proti zvracení nebo průjmu. Nikdo však neví, kde se předtím stravovali. Mohu ale vyloučit, že by se lidé nakazili u nás, sem vodáci přijížděli už s potížemi,“ ujišťuje provozovatel kempu Tomáš Nejedlý.

Situaci se už věnuje také Krajská hygienická stanice v Českých Budějovicích (KHS), která nedávno obdržela oznámení na jeden kemp na Vltavě.

„V nejbližší době jej pojedeme zkontrolovat. Zatím jsme ale žádné oznámení o hromadném výskytu neobdrželi. Pokud jsou tam jednotky lidí se zažívacími potížemi, nic to pro nás neznamená, protože nemáme ani žádné výsledky virologického vyšetření,“ sdělila ředitelka jihočeské KHS Kvetoslava Kotrbová.