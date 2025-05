Hladina a průtok vody na většině jihočeských řek jsou oproti stejnému období v minulých letech nižší. Příčinou je nedostatek srážek v posledních týdnech. Kvůli tomu zůstává například úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou vedoucí i první zónou národního parku Šumava (NP) nadále zavřený.

„Od 1. května by mělo být možné ho splouvat o svátcích a víkendech, ale doposud nemohla vyjet ani jedna loď. Hladina totiž nepřekročila hodnotu 50 centimetrů a naopak nadále klesá. V polovině května se dokonce dostala pod 45 centimetrů, a tak není možné splouvat ani úsek Lenora – Soumarský most,“ informoval mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Národní park spouští vždy v dubnu registraci, bez které se zájemci o splutí na Teplé Vltavě neobejdou. Poprvé za dobu fungování systému je řeka zatím bez vodáků.

„Všechno se zastavilo. Národní park v dny, kdy na řece není dostatek vody, vrací registrovaným peníze. Lidé u nás ze slušnosti ruší rezervace, někteří to ani neřeší, nezavolají. Zájem ale nebyl tak vysoký jako loni. Pohybovalo se to kolem deseti lodí za den,“ popsal Karel Podsklan z půjčovny lodí Soumarský most.

Věří, že hladina opět stoupne. „V dalších dnech by mohlo pršet, ale záleží na tom kde. Potřebujeme, aby to bylo kolem Kvildy, pak by voda přitekla,“ zdůraznil Podsklan.

Voda ale chybí i v dalších říčních korytech v kraji. „Například Lužnice je historicky na minimálních průtocích. Pokud by ale takový stav vody byl v řece v létě, bylo by to dobré. Ale na to, že jsme v půlce května, je to špatné,“ porovnal pro ČTK Tomáš Vlasák, hydrolog z českobudějovické pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.

Dodal, že situace mohla být ještě horší, kdyby na začátku května nepršelo. Několikahodinový déšť byl pozvolný, nikoli přívalový, což je dobře. „Někde spadlo až 30 milimetrů srážek,“ upřesnil hydrolog.

Lepší situace je na úseku Vltavy od Vyššího Brodu níže, který bývá v létě vodáky nejvíce vyhledávaný. Průtok je dostatečný díky pravidelnému odtoku z Lipenské přehrady. „Jen čekáme na teplejší počasí, hlavní sezona ale začíná až v červnu,“ konstatoval manažer půjčovny lodí a raftů Ingetour Jan Straka.

Ranní mrazy pomohly

Déšť zlepšil bilanci vody v půdě, což ještě podpořil ráz počasí z posledních dnů. Chladné teploty, kdy ráno na řadě míst v kraji i mrzlo, zabránily většímu odpařování. „Půda se ochladila a více v ní zůstávala voda. Nyní na jihu Čech sice panuje mírné sucho, ale je to mnohem lepší situace než například na východě Čech nebo na jihu Moravy,“ uvedl Vlasák.

Půdní sucho je podle portálu Intersucho, který mapuje a analyzuje zásoby vody v půdě, v tuto chvíli patrné zejména na Jindřichohradecku a Táborsku. Nedostatek vláhy analytici pozorují v okolí Dačic a Budějovic.

„Odchylku od normálu, a tedy aktuální sucho, jsme na Šumavě monitorovali již v únoru a březnu. Na přelomu března a dubna se situace krátkodobě zlepšila díky srážkám, ale v poslední době se buď zhoršovala, nebo kolísala, každopádně vedla k aktuálnímu výraznému suchu,“ zanalyzovala Lenka Bartošová z projektu Intersucho.

Předpovídané srážky v dalších dnech podle odborníků nepřinesou výraznou změnu. Půdní vlhkost stoupne jen přechodně ve vrstvě do 40 centimetrů, než se zem začne opět vysušovat. V hlubších vrstvách se aktuální stav prakticky nezmění.

Nedostatek srážek se projevuje i v některých obnovených šumavských mokřadech. Od začátku května poklesla hladina podzemní vody, která se dostala zhruba deset centimetrů pod jarní normál.

„Stále je však hladina poměrně vysoko a nepřibližuje se kritickému stavu, který nastává na vrcholu letní sezony. A už vůbec ne hlubokým propadům vody jako v době před revitalizací. A vedle toho máme také stanice na dobře zavodnělých mokřadech, kde se letošní deficit srážek zatím výrazněji neprojevil. Například na některých prameništích nebo zaplavovaných loukách podél obnovených potoků,“ vyčetla z dat měřicích přístrojů bioložka Iva Bufková.