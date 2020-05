Cyklostezka povede od Lipna k Lužnici. Většinu z miliardy zaplatí stát

Projedou kolem lipenské přehrady a přes Rožmberk nad Vltavou se vydají na sever k Českým Budějovicím. Po cestě se zastaví v Českém Krumlově nebo třeba Hluboké nad Vltavou. Po celou dobu se přitom nevzdálí od řeky Vltavy.

O tom, že dlouhou trasu podpoří státní peníze, informovalo hejtmanství po jednání Centrální komise Ministerstva dopravy. Podle něj se většina nákladů Vltavské cyklostezky uhradí ze státního rozpočtu.

„Projekt počítá v příštích pěti letech s vybudováním cyklostezky mezi Novou Pecí až po soutok Vltavy a Lužnice,“ prohlásil krajský radní Jiří Švec.

Hejtmanství tak spojilo do jednoho velkého projektu řadu menších, které si doposud připravovaly jednotlivé obce samy. Jihočeský kraj má celou akci řídit. Jeho úkolem je získávat nejrůznější povolení a podávat žádosti o peníze u Státního fondu dopravní infrastruktury a dalších zdrojů.

Podle tiskového mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelky je dostavba zbývajících 111 kilometrů naplánovaná na jednotlivé úseky. Ty se mají postupně předkládat k financování.

„Projekt je rozdělený na šest základních částí: Nová Pec – Lipno nad Vltavou hráz. Odtud do Českého Krumlova. Dále Krumlov – Zlatá Koruna, čtvrtá je Zlatá Koruna – České Budějovice (Dlouhý most), pátá pak do Hluboké nad Vltavou a poslední z Hluboké do Týna nad Vltavou,“ vyjmenoval Jemelka.

Práce Jihočeského kraje bude pro celou akci zásadní. Za úkol má většinu žádostí připravovat a projednávat. „Je to velký úspěch kraje, neboť je to v podstatě jediný takto rozsáhlý projekt cyklostezky na území České republiky individuálně podpořený z centrální úrovně,“ oznámil Švec.

Část už funguje v Českých Budějovicích i Nové Peci

Hotovo ale zatím zdaleka není. Doposud mohou cyklisté projet například úseky Frýdava – Nová Pec – Horní Planá, Frymburk – Lipno nad Vltavou nebo třeba České Budějovice – Hluboká nad Vltavou.

Stále chybí některé úseky v okolí vodní nádrže Lipno, spojit se tam mají třeba Jenišov a Hůrka v katastru Horní Plané.

Na výstavbu se těší také v Loučovicích na Českokrumlovsku. „V našem katastru jsou tři úseky tohoto projektu. Dva jsou před vydáním stavebního povolení a na jeden se nyní dokončuje dokumentace. Cyklistů tady máme čím dál více, takže věřím, že budou stezku využívat. Zároveň budou ve větším bezpečí, protože se vyhnou silnicím a nebudou se tady plést mezi auty,“ popsal starosta Jan Kubík.

„Jihočeský kraj to může turisticky vystřelit“

Poměrně složitá může být výstavba v okolí Českého Krumlova. České Budějovice jsou naopak z pohledu infrastruktury připravené a mohou se připojit. V dohledné době by se navíc měl na krajské město napojit také nedaleký Boršov nad Vltavou, odkud povede cesta přes katastr obcí Homole a Planá.

Cyklotrasy na jihu Čech (Výběr) Naučná stezka Rožmberk (22 km)

Cyklostezka Hluboká nad Vltavou – Karlův hrádek – Purkarec (23 km)

Kolem vodní nádrže Lipno na Vítkův hrádek (30 km)

Cyklistický okruh z Třeboně k pískovnám Tušť a Majdalena (45 km)

Hluboká nad Vltavou – Holašovice – rybník Bezdrev (46 km)

Ze Slavonic do srdce České Kanady (46 km)

Stezka Pamětí Vitorazska (89 km)

„Děláme vše pro to, aby se po stezce mohli cyklisté projet v roce 2021. Vše komplikuje byrokracie a papírování, což zabere 80 procent z celé práce. Cyklostezka by se nejen u nás měla propojit s aktivitami na řece Vltavě,“ věří boršovský starosta Jan Zeman.

Vedení Českých Budějovic se stejně jako další zapojená města a obce na výsledek několikaletého úsilí těší. „Cyklistika v kraji roste, lidé na kole jezdí stále víc. Jsme turistický region a tohle nám může jedině pomoci. Proto to vnímám pozitivně. Podobné projekty fungují například v sousedním Rakousku a dává to smysl,“ reagoval náměstek primátora pro dopravu Viktor Lavička.

Podle mluvčího ministerstva dopravy Jemelky se navíc prokázala ekonomická efektivita celého záměru. Ty, které do regionu nová atrakce přiláká, zde také utrácí, třeba v restauracích a využijí i další služby. Mohlo by díky tomu dorazit více tuzemských i zahraničních turistů.

„Je to jedna z největších akcí. Kdyby se podařilo Vltavskou cyklostezku dotáhnout od Lipna až po Týn nad Vltavou, bylo by to něco, co Jihočeský kraj vystřelí z pohledu konkurenceschopnosti na celoevropskou úroveň,“ dodal ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Jaromír Polášek.