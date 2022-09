Oprava nádraží v Budějovicích má zpoždění, v Táboře ještě ani nezačala

Nejnákladnější přestavba v Jihočeském kraji je na nádraží v Českých Budějovicích. Opravy už měly v tuto chvíli finišovat. Práce se zpozdí. Hotovo by mělo být až na konci příštího roku. Stav budovy byl totiž mnohem horší, než Správa železnic (SŽ) předpokládala.

„Museli jsme například zbourat celý severní přístavek a změnit způsob odizolování objektu. Také jsme měli potíže se spodní vodou. To vše znamenalo komplikace, zdržení a rovněž zdražení,“ vysvětlil Dalibor Návara, který stavbu dozoruje. Celá akce má stát přibližně 755 milionů korun.

Druhá největší investice měla následovat v Táboře. Přestože měla rekonstrukce začít současně s tou v Budějovicích, nezačne se ani letos.

„Příprava oprav v Táboře se aktuálně odvíjí od postupu města, které zažádalo o zapsání budovy na seznam kulturních památek. Pokud by se to skutečně podařilo, museli bychom přepracovat celou projektovou dokumentaci. To by významně odsunulo rekonstrukci,“ naznačila Nela Friebová, mluvčí SŽ. Nyní si tak netroufá říct, kdy se na dlouho očekávanou a slibovanou přestavbu dostane.

Táborské radnici se nelíbí, jak chce SŽ zateplit dvě výpravní budovy. Obává se, že objekty ztratí svůj historický vzhled. Investor ale stále tvrdí, že i po rekonstrukci na fasádě zůstanou typické ozdobné prvky. Pokud se spor nevyřeší, nemůže se s rekonstrukcí začít.

O poznání lépe jsou na tom například v Písku. Přesto i tam stavba nabrala zpoždění. Důvodem prodloužení prací je změna vnitřních dispozic nádražní budovy.

„Při stavbě se ukázalo, že je nutné upravit část projektu tak, aby byl zajištěný vyšší standard vnitřních prostor pro cestující. Tato úprava měla vliv na termín,“ vysvětlila Friebová. Hotovo by ale mohlo být do konce roku. Aktuálně podle jejích slov pracují dělníci na zateplení fasády.

Zároveň uvedla, že přestavba bude stát 65,7 milionu korun. „Plně bezbariérový vstup do budovy a na první nástupiště zajistí dvě nové rampy. Cestující budou mít k dispozici nový informační systém,“ doplnila. Na uvolněné ploše po ubouraném přístavku vznikne parkoviště, které řidičům nabídne deset míst.

V Prachaticích bude bezbariérový přístup

Rušno je v těchto dnech také ve Vimperku na Prachaticku. Tam mění střechu, fasádu, okna a dveře. Vše vyjde na 17,5 milionu korun. „Opravy se dočkají také obklady, dlažby, malby i technické zařízení budovy, jako jsou elektroinstalace, rozvody plynu či vytápění,“ vyjmenoval za SŽ Dušan Gavenda.

Dělníci mají napilno také na nádraží v Prachaticích, kde bude například nová čekárna. Přístup do budovy bude bezbariérový. Čekárna i přednádražní prostor vybaví novými lavičkami a koši na odpadky. V letošním roce se ale pracuje také v Balkově Lhotě na Táborsku či v Čejeticích na Strakonicku.

„Nevyhovující sociální zařízení a sklady už jsou zbourané. Řemeslníci postupují poměrně rychle. Jsme rádi za každou rekonstrukci, protože o staré historické budovy je potřeba se starat,“ ocenila starostka Čejetic Ivana Zelenková.

Kompletně hotovo je pak například ve Veselí nad Lužnicí, ale i v Suchdole nad Lužnicí na Třeboňsku. „Budova má krásnou novou fasádu. Za to jsme samozřejmě rádi. Takovou kaňkou jsou tam toalety, které jsou venku. Byly vyřešené zatím jenom kontejnerem. Otevřené jsou jen od jara do podzimu. V dnešní době bychom ale spíše čekali vyzděnou budovu, která bude sloužit lidem celoročně,“ zhodnotil starosta Suchdolu nad Lužnicí Luboš Hošek.

SŽ dále chystá opravy budov ve stanicích České Velenice, Jindřichův Hradec i v Hluboké nad Vltavou. „V plánu máme také Novou Ves nad Lužnicí, Slapy, Mačkov či Kájov,“ doplnila Friebová.