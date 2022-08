Poštu u nádraží v Budějovicích zbourají, místo ní udělají parkoviště

Velká rekonstrukce hlavní nádražní budovy v Českých Budějovicích nemá být rozhodně poslední rozsáhlou akcí, která se v této lokalitě uskuteční. Už mnohokrát se mluvilo o tunelu pro auta, který má být opodál, nebo podchodu směrem do Suchého Vrbného. Zmizet má ale také budova vedle nádraží, kde roky sídlí Česká pošta. MF DNES zjistila, že tam vyroste záchytné parkoviště.

Informaci potvrdila i Správa železnic (SŽ), která má budoucí investici na starosti. „V souvislosti se stavbou podchodu předpokládáme i zřízení parkoviště P+R,“ sdělil Dušan Gavenda, mluvčí SŽ.

To je výborná zpráva pro řidiče, kteří často marně hledají volná místa, kde odstavit svá vozidla. Prostor, kde je nyní pošta, má dobrou strategickou polohu, dá se odtud dál pokračovat MHD nebo jít přes Lannovu třídu rovnou do centra.

To navíc není všechno, už dříve SŽ oznámila, že plánuje také vybudování parkovacího domu na opačné straně nádraží u silnice v Dobrovodské ulici. To by dohromady znamenalo stovky míst pro auta na příjezdu od Srubce či Rudolfova.

„Vybudování domu v Dobrovodské je součástí investiční akce na stavbu podchodu vedoucího pod celou železniční stanicí. Ta je nyní ve stupni zpracování záměru projektu. K projednání v Centrální komisi ministerstva dopravy bychom ho měli předložit v letošním roce,“ upřesnil Gavenda.

Právě to bude rozhodující jednání. Pokud ho na ministerstvu posvětí, může začít příprava samotné projektové dokumentace pro vydání povolení.

Zahájení obou akcí Správa železnic předpokládá v roce 2025. Kapacitu obou míst zatím neupřesnila. „Každé záchytné parkoviště se v Budějovicích hodí. Chybí určitě pár tisíc míst. Pro dojíždějící je situace složitější, protože jsou na mnoha místech modré zóny. Tohle by určitě pomohlo,“ reagoval Jaromír Bárta ze Srubce.

Poštu jen přestěhují do nového

Zákazníci pošty o hodně využívanou pobočku nepřijdou. Pouze se přestěhuje opodál. „Bude to zhruba jen o 200 metrů na vlakové nádraží. Pro občany se tedy z hlediska dostupnosti služeb nic nemění. Pošta se přesouvá do míst, kde je vyšší koncentrace lidí, kteří si cestou na vlak nebo z vlaku mohou vyřídit své záležitosti,“ ujistil Matyáš Vitík, mluvčí České pošty (ČP).

Přesný termín stěhování zatím není. „Záleží to na rekonstrukci nádraží,“ doplnil. Ta bude hotová příští rok. Přesun má být takový, aby nenastal žádný výpadek služeb této pobočky ČP.

Ale zpátky k plánovaným parkovištím. Aby obě stavby včetně podchodu pod nádražím v roce 2025 skutečně začaly, je nutné, aby měl nedaleko svůj projekt připravený k zahájení také Jihočeský kraj. Ten v lokalitě plánuje tunel, který propojí silnici na konci Mánesovy ulice s ulicí U Lávky v Pětidomí na zanádražní komunikaci.

„V létě bychom měli mít vše kolem studie hotové. Pak můžeme v přípravě pokračovat. Mám na mysli zpracování projektové dokumentace nebo povolovací procesy. V roce 2025 bychom pak mohli začít stavět,“ spočítal před nedávnem hejtman Martin Kuba.

Tunel má být hloubený, to znamená velkou výluku, která navíc bude hodně drahá, za desítky milionů. „Také proto plánujeme, že by se akce kraje i Správy železnic dělaly ve stejnou dobu. Nechceme, aby se stalo, že bude nepříjemná výluka kvůli tunelu a za další rok kvůli podchodu,“ vysvětlil hejtman.

Samotný tunel se plánuje už více než 20 let. Jen projektování už stálo 30 milionů korun, na starost ho dříve mělo město České Budějovice. Například v roce 2014 se tehdejší vedení radnice rozhodlo pro změnu trasy, aby se pak ukázalo, že je vlastně také nevhodná.

Kolem železnice bude každopádně v krajském městě živo ještě hodně let. SŽ totiž navíc řeší i modernizaci celého železničního uzlu České Budějovice, chce zvýšit jeho kapacitu a doplnit infrastrukturu pro osobní i nákladní dopravu. V současné době dokončují studii proveditelnosti tohoto projektu.