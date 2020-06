Tábor je město s nádechem Středomoří, kde projdete dějinami a skvěle se najíte

Kdo si chce užít už samotnou cestu, vyrazí do Tábora vlakem. Dělám to tak i já – a mám k tomu hned několik důvodů. Ať člověk vyjede z Prahy, nebo od Českých Budějovic, dostane se do města husitů pohodlně a spojů jezdí po koridoru hodně. Navíc železnice je s Táborem silně spjatá, vždyť právě tady začíná slavná trať Bechyňka, která byla první elektrifikovanou železniční dráhou v zemi. V provozu je už od roku 1903.

A právě to může být jeden z tipů na další výlet. Nejdřív ale pořádné zastavení v Táboře samotném. Po příjezdu moje první kroky směřují třídou 9. května do Starého Města. Od znalců jsem dostal upozornění, že právě tady bych měl svou pouť naplno začít. „Kdysi mi v jednom rozhovoru řekla výtvarnice Táňa Svatošová, že za každou uličkou tady čeká moře, a i já mohu potvrdit, že to tak je. Místy je cítit atmosféra středomořského městečka, kde jsou úzké ulice lemované útulnými kavárnami,“ upozorňuje místní známý fotograf David Peltán.

Staré město

Zdůrazňuje, že určitě nemám vynechat kavárnu Moccacafé v Pražské ulici. Mají tam údajně nejlepší zmrzlinu ve městě a někteří tvrdí, že dokonce nejlepší v celé republice. Když na místo dorazím, už počet hostů naznačuje, že na tom asi něco bude. Když ochutnám, musím souhlasit, vanilková je naprosto ohromující. Ale nemusí to být až tak překvapivé, když se člověk dozví, že majitel získával zkušenosti v Itálii.

Vlakem do Tábora Tábor je zastávkou přímých rychlíků z Prahy, ve kterých jsou zařazeny moderní vozy s klimatizací, zásuvkami a třeba i připojením k Wi-Fi. Pro výletníky je ale možná ještě důležitější, že se v rychlících dají vozit i kola. Cesta z Prahy do Tábora je bez přesedání a trvá jen 1 a čtvrt hodiny. Z Českých Budějovic to je přibližně tři čtvrtě hodiny. V Praze lze přesednout na rychlíky a expresy do nejrůznějších koutů naší země od Chebu po Ostravu nebo Brno.

Pak popojdu o kousek dál, do Žižkovy ulice, a tam mě zláká další malá kavárnička, Kávová zastávka. Jen pár metrů odtud je pak jedna z nejvýraznějších budov města, Střelnice, a tak se dá nápoj vychutnat i u ní – a pokochat se odtud třeba výhledem na vodní nádrž Jordán, která k Táboru neodmyslitelně patří. „Odtud je dobré se vydat přes Velký Šanc, což jsou zbytky původního opevnění,“ nabízí další znalec Tábora Luboš Dvořák.

I on potvrzuje, že Staré Město stojí za to projít a vychutnat. „Určitě bych při té příležitosti zašel do děkanského kostela Proměnění Páně na Žižkově náměstí, který je po zásadní rekonstrukci. Na stropě hlavní lodi se mimo jiné podařilo odhalit tři velké gotické erby. Pak bych vystoupal na věž kostela, která je s 82 metry nejvyšší v jižních Čechách. Samozřejmě je odtud krásný pohled na starý Tábor,“ pokračuje Luboš Dvořák.

Krásných pohledů na město je však v Táboře mnohem více. Pomáhá tomu také skutečnost, že je historické centrum na vrcholu, a všemi směry se tak odtud vlastně vydáváte dolů. Když si jádro Tábora projdu, jsem příjemně naladěný a také povzbuzený kávou pokračovat dál. A tak dám na radu místních znalců a vydávám se do Holečkových sadů. Je tam řada zastavení, altánů, kapliček a příjemné prostředí k relaxaci.

„Odtud je pak dobré vyrazit Staroklokotskou cestou do kopce k baroknímu poutnímu areálu Klokoty. Provázet vás bude křížová cesta, která pokračuje u kapličky Panny Marie Klokotské se studánkou. Pokud bych si chtěl odpočinout na cestě zpět, posadil bych se u kašny ,s hřibem‘ na lavičku na náměstí Mikuláše z Husi, kde se nachází bývalý augustiniánský klášter (dnes sídlo Husitského muzea) s kostelem Narození Panny Marie (s kryptou) a rajským dvorem,“ upozorňuje Dvořák, který je známým filmovým nadšencem a dramaturgem místního kina Svět.

Za vyhlášenými kuchaři

Čas příjemně plyne, ale už se také blíží ten správný okamžik vyrazit někam na jídlo. Ani v tomto případě není od věci dát na rady místních, ale pomoci může například i aplikace Českých drah nazvaná Vlakem na výlet. Ta mi nabízí například vinný bar Thir v Provaznické ulici, kde kladou důraz na kvalitní suroviny od dodavatelů z okolí Tábora. Na Žižkově náměstí je pak Goldie Martina Svatka, což je bezesporu jeden z nejlepších šéfkuchařů v České republice. Já ale nakonec volím vyhlášenou indickou restauraci rovněž na náměstí, jen v opačném rohu, než je Goldie. Jídlo je výborné a ceny příznivé.

Jednooký vůdce. Žižkova socha je dominantou Žižkova náměstí.

„Indická je jedna z nejlepších v republice, několikrát se v hodnocení těchto restaurací umístila na druhém místě. Super jídlo je ovšem i v Hotelu Dvořák s dalším špičkovým šéfkuchařem Martinem Pudilem. Lidé sem také přijíždějí na sushi do Melongu či 2Kyo. Skvěle vaří v Thiru, Terase Jordán, U Zeleného stromu či v Havaně,“ vyjmenovává David Peltán. Kdo se tedy ve městě zdrží i více než na jeden den, určitě má z čeho vybírat. Tábor přitom rozhodně je město, které si zaslouží víc než rychlou návštěvu. Pomoci může i gastronaut Lukáš Hejlík a jeho aplikace, kde upozorňuje na nejrůznější restaurace a kavárny napříč zemí. Nedávno navštívil i Tábor a jeho hodnocení bylo velmi dobré.

Zajímavých míst a památek v Táboře je mnoho. Na náměstí vedle kostela se například nachází někdejší reálné gymnázium z roku 1862, což z něj dělá nejstarší svého druhu v tehdejší rakouské monarchii, kde se učilo česky. „Mimochodem, na Starém Městě je sedm kašen, stojí za to je všechny najít,“ zmiňuje Dvořák. Kromě toho by určitě nikdo neměl vynechat návštěvu někdejšího gotického hradu Kotnov. To je nejstarší památka ve městě, ale také areál bývalého pivovaru a nyní hotel. Z věže nad Bechyňskou bránou je opět nádherný pohled na město.

Rok husitských oslav

V Bechyňské bráně se letos otevře nová muzejní expozice: Tábor – pevnost spravedlivých i královské město. Ono se toho letos bude celkově dít hodně, protože město slaví 600 let od svého založení. Zástupci radnice, ale i kulturní spolky a organizace se na oslavy pečlivě připravovali. Jenže koronavirus a s ním přijatá opatření spoustu akcí zhatily a program se hodně měnil. Proto je ideální navštívit infocentrum a zeptat se, co a kdy se děje. Anebo s předstihem využít webové stránky města, kde jsou rovněž aktuální informace, a vybrat termín, kdy se bude konat nějaká zajímavá kulturní akce.

Kdo si prohlédne zmíněný Kotnov a už ho třeba bolí nohy, může popojít kousek směrem z centra a nabrat síly v parku u kostela sv. Jakuba, což je nejstarší sakrální památka ve městě. Původně tam býval hřbitov, pochován tam byl mimo jiné Josef Němec, manžel spisovatelky Boženy Němcové. „Vedle se pak line Příběnická ulice s řadou nádherných vil, jmenoval bych secesní vilu Včela podle návrhu sochaře Františka Bílka nebo romantickou vilu Černý leknín,“ zmiňuje Luboš Dvořák.

Komu ještě zbydou síly anebo zůstává přes noc, může se pak vydat stezkou kolem řeky Lužnice směrem k výletní chatě Harrachovka. Krásná procházka vede také podél Jordánu, což byla nejdříve hlavně zásobárna pitné vody, ale dnes slouží ke koupání, třeba na sokolské plovárně, či k rybolovu. V blízkosti Jordánu je také celá řada dalších sportovišť, plavecký bazén a další možnosti vyžití. Moc hezká je ale také botanická zahrada při střední zemědělské škole. Vstupuje se do ní na konci Jiráskovy ulice nedaleko městské knihovny na Novém Městě.

A kdo by chtěl poznat i okolí, může vyrazit třeba na pěší výlet po stezce z Plané nad Lužnicí až do Týna nad Vltavou, která je nově na seznamu nejlepších stezek Evropy Leading Quality Trails – Best of Europe.