Vítkovu hrádku přibývají návštěvníci i díky jedinečným výhledům

„Hezčí výhled jsem v Čechách asi ještě nezažil. I když zrovna nejsou vidět Alpy, na Lipno je parádní pohled,“ uvažuje výletník Martin z Českých Budějovic, zatímco se rozhlíží z dřevěného ochozu věže Vítkova hrádku.

Na zříceninu gotického hradu vyrazil včera poprvé, když s partnerkou hledal, kam se podívat v okolí Lipenské přehrady, kde tráví společné volno. „Asi je dobrý nápad si sem zajet ještě v létě,“ dodává spokojeně.

Takových jako on vyšlapalo loni na vyhlídku opět o něco více než v předchozích letech. Do závěru sezony, tedy do konce října, navštívilo jihočeskou kulturní památku 32 tisíc lidí, což je zatím rekordní počet.

„A to ještě nemáme spočítanou návštěvnost za listopad a prosinec. Ale na Silvestra dorazilo nahoru asi 400 nebo 500 lidí,“ připomíná Miroslav Kovačičín, nakolik je lákavá zřícenina, která se tyčí nad osadou Svatý Tomáš nedaleko Přední Výtoně na Českokrumlovsku. Předseda Občanského sdružení Vítkův Hrádek Kovačičín spravuje areál již přes 20 let.

Letos udělají nový ochoz

Nejvýše položený hrad v Česku je otevřený celoročně, loni turistům nahrávalo i počasí. „Návštěvnost hradu roste každým rokem. Existuje velká skupina lidí, kteří sem chodí každý rok,“ hodnotí předseda.

Zároveň bere oblíbenost památky jako závazek k dalšímu zlepšování. Už loni spolek usadil nové informační tabule a nyní připravuje dvě publikace. Jedna vypráví pověsti spojené s místem, další představí novodobou historii obnovy hrádku.

Letos hodlá sdružení investovat půl milionu korun. Plánuje výměnu dřevěného ochozu na vyhlídce. „Plošinu musíme určitě udělat letos, už není v dobrém stavu. Máme objednané dřevo, které se nyní suší, na jaře se pak natře. Zda budeme muset měnit i další dřevěné části, se teprve ukáže, až je začneme odkrývat,“ přemýšlí Kovačičín, který pamatuje první návštěvnický rok po zpřístupnění hradu, kdy k němu dorazilo 600 lidí.

Hotovo chtějí mít do začátku letních prázdnin, kdy se vrch nad Lipnem začne plnit výletníky. Předtím budou platit pro návštěvníky drobná omezení. Vždy bude přístupná jen půlka ochozu. V místě letos přibude i dřevěná socha.

Plánem do budoucna je vrt, kterým by k hrádku zavedli vodu. Tu nyní nahoru dovážejí po kamenité cestě terénním vozem.

„Zadali jsme zpracování projektové dokumentace na vrt, který bude zajišťovat vodu jednak pro plánované nové sociální zařízení v prostorách hradu, ale poslouží i provozu občerstvení,“ informuje starosta Přední Výtoně Jan Bittner.

Otevřít stálé toalety se však podaří nejspíš až v příštím roce. Projekt vrtu, který bude stát zhruba 900 tisíc korun, totiž musí zhodnotit i památkáři a další instituce.

V tomto roce usadí u zříceniny mosaznou desku, která připomene tamního hajného Petra Ziegrossera, který před 30 lety zahájil její obnovu, čímž ji pravděpodobně zachránil. Do historie se hrad zapsal například tím, že v něm na konci 14. století krátce věznili krále Václava IV.

V současnosti na Vítkově hrádku pracuje deset lidí, kteří vybírají vstupné, prodávají suvenýry, plánují kulturní program nebo pomáhají se stavebními pracemi. Chodí i dobrovolníci.

Zimní provoz trvá do konce dubna. To je památka otevřená o sobotách, nedělích a ve sváteční dny, a to od 10 do 16 hodin. Při nepřízni počasí bývá zavřeno. Vstupné je pro dospělého 70 korun, děti platí 35 korun.