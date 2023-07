Pivovarským terasám ve Vimperku navrátí jejich geometrii a slávu

Novou podobu lokality řeší Vimperk, který je na Prachaticku branou na Šumavu, řadu let. Za dob Schwarzenbergů plnily pivovarské terasy funkci ovocného sadu a už tehdy získaly svou nynější podobu. Jednotlivé plochy oddělují kamenné opěrné zdi a propojují je kamenná schodiště.

Po roce 2000, kdy prostor zarostl keři, ztratil svoje využití. Při prvním vyhlášení ročníku participativního rozpočtu obdrželo město návrh na vykácení a vyčištění první terasy, což se následně stalo. Po odhalení jedinečného prostoru vypracoval vítěz architektonické soutěže v roce 2021 projektovou dokumentaci k proměně teras.

Na připravované revitalizaci spolupracují krajinářští architekti Pavlína Malíková a Aleš Steiner spolu s týmem architekta Romana Brychty. „Navracíme terasám původní geometrii, kterou doplňujeme o horní terasu – vyhlídku na zámek s vazbou na průchod Zlaté stezky městem. Prostory navracíme do uzavřených zahrad za zdí,“ uvádějí architekti v územní studii.

Atmosféra a funkce – být aktivní a relaxační. Pivovarské terasy chtějí maximálně zpřístupnit pomocí ramp, takže se na ně pohodlně dostanou vozíčkáři či rodiče s kočárky.

Cena je 40 milionů korun

Podle vimperské starostky Jaroslavy Martanové představuje oprava teras významnou příležitost pro renesanci klíčového veřejného prostoru.

„Zažít Vimperk jinak! byl název první větší kulturní události na ploše upravených teras v roce 2021. Tehdy se ukázalo, že je to vhodné místo pro veřejné akce různého žánru,“ uvádí starostka.

Stavební práce za 40 milionů korun začnou ve druhé polovině roku. Hotovo by mělo být příští rok v říjnu. Obnova pivovarských teras spadá do přeshraničního projektu s partnerským městem Freyung v Bavorsku, který v rámci něj postaví novou rozhlednu na vrcholu Geyersbergu. Náklady tak z 85 procent pokryje dotace z programu Interreg Bavorsko–Česko (2021–2027).

Letos slaví pohraniční města dvacet let vzájemné spolupráce. „Vybudováním nových turistických cílů v česko-bavorském příhraničí chceme rozšířit nabídku cestovního ruchu a oživit někdejší spojení, například setkáváním lidí, jejichž minulost či současnost je provázaná s Vimperkem,“ dodává Martanová.

Už nyní je podle ní jisté, že díky Bavorské zemské krajinné výstavě navštíví tento region desítky a možná i stovky tisíc návštěvníků, z čehož bude těžit nejen Freyung, ale i města a obce v okolí, včetně Vimperku. „Ukazuje se, že jsme schopní být plnohodnotným partnerem takto velké akce a máme co nabídnout,“ shrnula starostka.

Na nové prostory pro odpočinek či pořádání zajímavých společenských akcí se těší i mnoho obyvatel. „Ve Vimperku žiji nějakých dvacet let a není to vyloženě turistické centrum, takže každé takové oživení je určitě moc fajn, a to i pro nás místní,“ reagovala Julie Borovanská, která žije na vimperském sídlišti.

Ve městě pokračuje i obnova zámku. Stavební úpravy pokročily na jaře do druhé etapy. Řemeslníci pracují na zvelebení interiérů i exteriérů památky. Dostane se například na odvodnění severní strany dolního zámku. Opravit potřebují také střechy Černé brány a horního zámku, které byly v tristním stavu.