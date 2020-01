Z dřevěné věžičky budou turisté na Šumavě celý rok pozorovat jeleny

V Srní na Klatovsku ukazují správci národního parku vlky, v Kvildě na Prachaticku hledají návštěvníci mezi stromy jeleny a rysy. A právě tam postavili vyhlídkovou věž. „Bude návštěvníkům přístupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce,“ slibuje Jan Dvořák, mluvčí Správy Národního parku Šumava.

Novou vyhlídku mohou příchozí využít hned po jejím zkolaudování. To se má uskutečnit nejdéle do půlky února. Poté už budou moci z dřevěné konstrukce se stříškou shlížet do výběhů. Jeleni se pohybují na devíti hektarech, rysi na půlhektarové ploše.

Upravené je i oplocení. To kvůli vlkům, kterým se v minulosti jednou podařilo k jelenům podhrabat. Teď už by se do výběhu dostat neměli.

„Celkové náklady na zlepšení oplocení a výstavbu vyhlídkové věže jsou zhruba 600 tisíc korun bez daně,“ upřesňuje Ladislav Kočí z odboru investic správy parku.

Lidé mohou vyrazit na komentované prohlídky

V centru pro letošní rok zároveň rozšiřují nabídku programů. Komentované prohlídky mohou turisté navštívit několikrát týdně.

„Připravíme jich až osm v týdnu jak k jelenům, tak rysům. Z toho o víkendech jsou naplánované dvě vycházky,“ informuje vedoucí Informačních středisek a Středisek environmentální výchovy Martina Kučerová.

Zajímavosti hostům při prohlídkách povypráví pracovníci návštěvnického centra. Pomůže i lesnický personál, který má z terénu zkušenosti s divokými zvířaty a zná jejich zvyky.

„Víme, že návštěvníci takové informace chtějí. Nyní budeme moci plně využít potenciál našich návštěvnických center a také zaměstnanců, kteří mají o jelení zvěři i šelmách široké znalosti,“ dodává vedoucí.

Termíny komentovaných prohlídek postupně uvádí Národní park Šumava na svém webu. Jelení výběh a hlavní budova centra se řídí otevírací dobou. Do konce března platí, že tam mohou zájemci dorazit denně od 8.30 do 16 hodin. Výběh rysa ostrovida je přístupný i mimo tyto hodiny, neustále bude otevřená věžička.

S ohledem na novou nabídku v návštěvnickém centru správci parku naopak úplně končí se zimním programem pozorování jelenů ve třech přezimovacích obůrkách Beranky u Srní, Špičák u Borových Lad a U Herciána nedaleko Nové Pece.