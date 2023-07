Větrnou elektrárnu lidé u Rožmberku odmítají, neslyší ani na kompenzace

Ani tam z jejích záměrů však místní nejásají. O podpoře projektu bude obec hlasovat. „Rozhodně se mi to nelíbí. Vždyť to má být obrovské, zničí to okolní krajinu. A pokud to bude stát tam, kde říkají, budeme na to muset koukat i od nás ze zahrady,“ čílila se Kateřina Kroniková, která na veřejné projednávání dorazila i se svým manželem.

Firma Meridian Nová energie plánuje v méně než kilometrové vzdálenosti od obce vystavět trojici téměř 250 metrů vysokých větrných elektráren. Jednalo by se o zatím nejvyšší v České republice. Mají mít výkon 6,2 megawattu a každá z nich bude schopná energií napájet pět a půl tisíce domácností.

Na oplátku za povolení výstavby nabízí firma dotčeným obcím finanční kompenzace. „Obci nabízíme jednorázovou kompenzaci jeden milion korun po spuštění každé z turbín. Dále bude obec dostávat jeden milion ročně po celou dvacetiletou dobu provozu elektráren. Jsme také připraveni pomoct s financováním místních spolků a organizací. Celkem občanům a obci přispějeme přes pětačtyřicet milionů,“ shrnul nabídku zástupce firmy Josef Urbich. Dodal, že celková investice firmy by v lokalitě činila 800 milionů.

Nabízené peníze by však nedostaly přímo přilehlé obce, ale pouze Rožmberk nad Vltavou, do jehož správního území Přízeř a Malšín spadají. „Peníze půjdou do rožmberské městské kasy. Už neovlivníme to, jak je město využije. Zda si je nechá pro sebe, nebo je investuje do obcí, které výstavba nejvíce zasáhne,“ přiznal Urbich.

I to kritizovali obyvatelé obce. Daleko více připomínek měli k znehodnocení krajiny a ekologické zátěži takového projektu. „Zrovna jsem si tu postavil barák. Odstěhovali jsme se z města, abychom měli klid a mohli koukat na přírodu, ne na tyhle monstra,“ rozčiloval se jeden z přítomných občanů.

Firma vyvrátila námitky

Další z nich, Milan Likner, pak doplnil, že výškové stavby by nevratně poškodily krajinný ráz lokality. „Je to dehonestace naší přírody, a to ani nezmiňuji, jaký negativní vliv to bude mít na zdejší floru a faunu. Pevně věřím, že místní lidé nejsou prodejní a tento projekt nepodpoří,“ řekl.

Bouřlivé diskuse se zúčastnilo okolo padesáti lidí z obce i okolí. Trvala několik hodin a otevřela různá témata. Urbich při ní například popsal, že firma před oznámením záměru v lokalitě provedla celou řadu testů.

„Prozkoumali jsme sílu větru, vzdálenost od nejbližších sídel, úrodnost půdy, na které chceme stavět, i dostupnost elektrické sítě. Ve všech těchto bodech je lokalita vhodná,“ sdělil Urbich.

Podle něj technologie větrných elektráren už natolik postoupila, že lidé se nemusí bát hlučnosti ani plašení zvěře. „Že jsou elektrárny hlučné, to je lež, stejně jako to, že z nich odpadají kousky ledu,“ odmítl.

Jeho argumenty však místní nepřesvědčily. „Pán povídal hezky, ale můj názor nezměnil. Mluvil o spoustě věcí, ale ne o těch, které se nás dotýkají nejvíce. Nemůžeme přece dopustit, aby okolní krajinu takto poškodili,“ sdělil Ivan Volný, který byl k projektu skeptický už před samotným začátkem přednášky.

„Poslechnu si to, abych měl více informací, ale už teď vám můžu říct, že se mi to ani trochu nelíbí,“ naznačil.

Občanům se nezamlouval ani charakter celé schůzky. Díky změně legislativy už totiž firma pro stavbu větrných elektráren, jakožto obecně prospěšné stavby, nepotřebuje změnu územního plánu, na které by se přilehlé obce podílely.

Všechno tak záleží pouze na získání kladného posudku o vlivu stavby na životní prostředí (EIA) a stavebního povolení. Jediným účelem schůzky tak bylo získat smluvní podporu obce, která by se zavázala, že v budoucnosti nebude výstavbu nijak napadat.

„Pozvali jsme občany na informační schůzku, kde jim zástupce firmy vysvětlil jejich záměr a dal obyvatelům bližší data. Na jejich základě se budou moct rozhodnout. Na zastupitelstvu pak bude najít způsob, kterým prověříme veřejné mínění. Na základě výsledku tohoto hlasování pak k projektu zaujmeme neměnné stanovisko,“ objasnil veřejnou schůzi starosta obce Bohuslav Čtveráček.