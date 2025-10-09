Snahy o výstavbu větrných elektráren v oblasti Lipenska pokračují. Po několika nezdařených pokusech oslovila aktuálně česká firma s německým kapitálem městys Hořice na Šumavě na Českokrumlovsku. Pro čtyři stožáry si vytipovala místo na jižní části katastru a jedná o tom se zastupiteli.
Koncem září k tomu zastupitelé svolali veřejné jednání, kde záměr vysvětlovali lidem zástupci společnosti Meridian Nová Energie (MNE). „Bylo tam asi padesát lidí. Na místě se uspořádala anketa, proti se vyjádřili jen čtyři,“ uvedl starosta Martin Madej.
Podle něj bude příprava projektu pokračovat rozhodnutím zastupitelů o podobě smlouvy mezi městysem a investorem. Větrný park má přinést Hořicím kompenzace v podobě jednorázového odvodu a ročních příspěvků do pokladny. Suma se podle příkladů z jiných míst pohybuje až v desítkách milionů korun.
„Je to jeden z mnoha pokusů v oblasti, přípravy na stavby trvají až pět let,“ poznamenal již dříve pro iDNES.cz jednatel společnosti MNE Radim Lauer.
Podle něj stavby obnovitelných zdrojů energie sice podporuje stát, ale kolem nich je stále spousta domněnek a falešných informací, které negativně ovlivňují veřejné mínění. Na projednávání proto její zástupci rozdali lidem letáky. Kromě stručného oznámení záměru jsou v nich odpovědi na časté otázky jako například: „Je pravda, že turbíny šíří hluk, že zabíjí ptáky nebo plaší zvěř?“
Podle odpovědí MNE je hluk z vrtulí zhruba tak silný jako šumění lesa v Pošumaví, kde Hořice leží. S postojem zastupitelů a předloženými informacemi se však nehodlá smířit část obyvatel městyse. Tvrdí, že mají málo podkladů na to, aby si udělali názor.
Zastupitelé, kteří o záměru vědí už rok, svolali veřejné projednávání podle kritiků narychlo za jeden týden, takže na něm nemohli být všichni, které věc zajímá. Chybí jim také údaje, jak velké nabízí investor odvody. Dalším obyvatelům, které portál iDNES.cz oslovil, se nelíbí, že daňové odvody za větrníky poplynou do Německa. MNE je totiž nadnárodní společnost, která staví tyto a solární elektrárny po celém světě. Místní se také ptají, jaká je jistota plnění kompenzací, pokud investor už postavenou elektrárnu prodá někomu jinému.
Záměr se nelíbí ani sousedním obcím. Odtud na stožáry s vrtulemi, jež mají mít výšku až 250 metrů, uvidí, ale už se jich nebude týkat kompenzace za zhoršení krajiny.
„O záměru víme jen neoficiálně. Starosta Hořic nás o něm neinformoval. Předpokládám, že naši zastupitelé budou proti. Dva ze stožárů mají stát až na hranici našeho katastru,“ řekl starosta nedaleké obce Světlík Michal Zahorák.
Víkendová referenda v obcích
V Hořicích na Šumavě momentálně převzali iniciativu dobrovolníci a připravují kampaň, která má za cíl minimálně zvýšit informovanost. Stejná firma narazila na odpor veřejnosti v sousedním Malšíně. V této obci ležící na kopci nad Lipnem zastupitelé před třemi lety lákavé peníze a celý záměr odmítli. Stavbě větrníků dali stopku nedávno také v Dolním Dvořišti na Krumlovsku. V místě u hranic s Rakouskem mají největší profit z kasin.
Ke stavbám větrných elektráren na jihu Čech se vyjadřovali Jihočeši v referendech při víkendových parlamentních volbách. V Peči na Jindřichohradecku je těsnou většinou lidé zamítli.
Naproti tomu záměr těsně prošel hlasováním v Mišovicích na Písecku, kde chce stavět větrnou elektrárnu firma ČEZ. Všechny připravované záměry ještě čeká ke stavebnímu povolení dlouhá cesta včetně řízení ke vlivu na životní prostředí EIA. Jako jeho součást se k projektu může znovu vyjadřovat také veřejnost, tedy také spolky, obyvatelé a třeba sousední dotčené obce. Řízení vede Jihočeský kraj.
