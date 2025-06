Informace o tom, že právě Čestice se staly vesnicí roku, se mezi místními šířila velmi rychle.

„Je to super. Myslím si, že to tu máme opravdu hezké. Starosta i celé zastupitelstvo se o vesnici dobře starají. Máme tu kulturní spolek, hasiče, to všechno se za poslední dobu hodně zvedlo. I hospoda nám šlape, což je na vesnici vždycky dobře. Přes léto k nám chodí dost lidí,“ těší vedoucího tamní restaurace Josefa Němce.

Kousek od hospody je pod návsí obchod s potravinami. Sem tam u něj zaparkuje auto a lidé si jdou nakoupit. Jinak je dopoledne v obci poměrně klid.

„Vím, že jsme vyhráli. Je to paráda,“ těší kadeřnici Janu Paťkovou. „To víte, v práci mám všechno z první ruky,“ směje se rodačka a členka čestického Českého svazu žen, kulturního spolku či místního sboru dobrovolných hasičů.

To, že právě obec poblíž Volyně získala krajský titul, je i její zásluha. „Nás všech ve spolcích, samozřejmě. Snažíme se náš domov dělat hezkým a příjemným místem k životu. Zdejší komunita je skvělá, i proto jsme to asi vyhráli. Chceme, abychom zase obec předali pak naším dětem v krásném stavu,“ podotýká.

První zmínka o městysu pochází už z roku 1243. Dnes v obci žije okolo devíti set obyvatel a ti mohou využívat jak zmíněný hostinec, tak mateřskou a základní školu, domov pro seniory či byty chráněného bydlení.

Krajské kolo soutěže Vesnice roku 2025 Zlatá stuha – krajský vítěz

1. místo Čestice (ST)

2. místo Chlumany (PT)

3. místo Truskovice (ST)

Bílá stuha – práce s mládeží

Římov (ČB)

Modrá stuha – společenský život

Svatý Ján nad Malší (ČB)

Cena naděje pro živý venkov

Křemže (ČK) Pozn.: Z důvodu nízkého počtu přihlášených obcí komise neudělila stuhy: Oranžová – za spolupráci obce a zemědělského subjektu, Zelená – za péči o zeleň, krajinu, veřejná prostranství a životní prostředí a Fialová – za inovativní obec.

Na kopci nad městysem mohou turisté obdivovat Kalvárii. Kaple nechala v roce 1821 postavit hraběnka Reyová jako projev díků za své uzdravení. Za Kalvárií se nachází poustevna, chaloupka s malou věžičkou a s freskou starého poustevníka. Součástí poutního místa je také křížová cesta. I okolí nabízí zajímavé tipy na výlety. Kousek od Čestic je například známý Krušlovský včelín nebo skanzen Hoslovický mlýn.

„Čím jsme si to zasloužili? Možná štěstí začátečníka,“ směje se starosta Jan Zábranský ve své kanceláři. Obec se sice do soutěže hlásila už dříve, ale uspěla až ve chvíli, kdy přišel do úřadu a podal přihlášku jako starosta.

Letos se do krajského kola přihlásilo jen jedenáct obcí, nejméně v historii. Hodnoticí komisi Čestice zaujaly komplexním přístupem k rozvoji venkovského prostoru. Svým obyvatelům nabízí kvalitní školství, sociální zázemí pro seniory a obyvatele s omezenou soběstačností, důslednou péči o krajinu a veřejný prostor, silný spolkový a komunitní život a moderní zázemí pro dobrovolné hasiče a sportovce.

A starosta Zábranský přidává další přednosti. „Máme opravdu štěstí, že to tu místní dali dohromady. Máme tu Český svaz žen, který se například stará o dodržování tradic a podobně. Jinak jsou tu velice aktivní hasiči. Mohu zmínit jejich uzenobraní, kdy na podzim dělají na nádvoří radnice velkou akci, na kterou se sjíždí spousta lidí z okolí,“ podotkl starosta.

Zajímavé je, že loni v krajském kole soutěže zvítězil Vacov. Ten leží už na Prachaticku, ale od Čestic je vzdálený jen necelých deset kilometrů. A Vacov pak vyhrál i celostátní kolo.