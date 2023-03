Archeologický výzkum může zkomplikovat opravu Velkého náměstí v Písku

Na Velkém náměstí v Písku se návštěvníci procházejí po širokých chodnících se spoustou předzahrádek. Všude je plno zeleně a náměstí ohraničují vzrostlé stromy. V jeho rozšířené severní části stojí dvě fontány odkazující na historickou podobu náměstí. Doprava je omezená tak, aby nebránila klidnému pohybu chodců. Podobně změněné jsou i další části centra města včetně Alšova náměstí.

Takové plány na proměnu městského centra má už několik let vedení písecké radnice. Ale musí je neustále odkládat kvůli hrstce nespokojených obyvatel a problémům s udělením nového územního rozhodnutí.

Situaci komplikuje také archeologický průzkum. Ten souvisí s obnovou Velkého náměstí a mohl by práce prodloužit až o rok. Výhrady k projektu má rovněž opozice.

„Bohužel stále čekáme na vydání územního rozhodnutí, které určí náš budoucí postup. Buď se rozhodneme pro zahájení celkové rekonstrukce Alšova i Velkého náměstí spolu s ulicí Jungmannovou a Chelčického, nebo pokud udělení územního rozhodnutí nevyjde, budeme se muset bavit pouze o předláždění náměstí,“ popsal místostarosta Josef Soumar (Piráti).

Starosta města Michal Čapek (ANO) doplnil, že žádost o územní rozhodnutí podalo město na stavební úřad v Milevsku již před dvěma lety. Od té doby se ale nic nezměnilo a město musí čekat dál.

„Bohužel nemáme žádné možnosti, jak celý proces urychlit. Nezbývá nám proto nic jiného než čekat a doufat,“ poznamenal. Milevský úřad se pro MF DNES k věci nevyjádřil.

Objevili dlažbu pocházející až z 13. století

Možnost pouhého předláždění Velkého náměstí se však moc nezamlouvá místostarostce Petře Trambové. Ta upozorňuje na velké množství komplikací, jež by takový projekt doprovázely. V lokalitě podle ní nejsou úplně zmapované sítě, které bude při rekonstrukci nutné zaměřit. Navíc jsou všechny ve velice špatném stavu a vyžadují tedy rozsáhlou výměnu.

„O lokalitu se zajímají také archeologové, kteří tam již v roce 2021 při zavedení horkovodu udělali na několika místech archeologické sondy. Ty prokázaly, že náměstí má velký archeologický potenciál,“ řekla Trambová s tím, že práce by mohly trvat i celý rok.

Nutnost lokalitu prozkoumat potvrdil i Jaroslav Jiřík, vedoucí archeologického oddělení Prácheňského muzea. „Průzkum je potřeba. Bližší informace ale zatím sdělit nemohu, s městem teprve začínáme jednat a vše záleží na tom, jak se dohodneme,“ uvedl.

Připomněl, že archeologové na místě před dvěma lety odhalili například několik vrstev historické dlažby pocházející až z 13. století, části kanalizace z 19. století nebo lidské kosterní pozůstatky.

Kromě proměny Velkého náměstí by město chtělo také vyčistit prostranství u morového sloupu na Alšově náměstí a rozšířit prostor pro pěší před novou budovou městské knihovny. Součástí projektu by byla rovněž kompletní obměna městského mobiliáře včetně jednotných laviček, odpadkových košů a doplnění chybějících stojanů pro kola.

Bojí se o místa k parkování

V celé lokalitě by se pak snížil počet parkovacích míst asi o jednu třetinu, což znamená zhruba 80 stání. Právě kvůli tomu někteří místní protestují. „Většina lidí si přeje, aby už se náměstí proměnilo. Ale několik jedinců, které byste dokázali spočítat na prstech jedné ruky, se tomu úspěšně brání a snahy blokují už šest let,“ naznačila Trambová.

Proti je například opoziční zastupitel Marek Anděl (Písek srdcem a rozumem). Ten připouští, že názor opozice na proměnu náměstí není jednotný. Ale všichni podle něj potřebují zachovat současný počet parkovacích míst, jichž je už nyní ve městě nedostatek.

„Místní jsou zvyklí jezdit na náměstí autem a také tam parkovat. Jsem si jistý, že to chtějí zachovat i do budoucna. Pokaždé, když se pořádá akce, která parkování omezí, je to ve městě opravdu znát. Pokud chce vedení města řešit architektonickou proměnu náměstí, mělo by nejprve v Písku zajistit dostatek parkovacích míst,“ sdělil.

Rozpory mezi obyvateli vnímá i místostarosta Michal Přibáň. Podle něj chce vedení vytvořit funkční a hezké centrum sloužící všem. Proto zkouší hledat kompromis.

Podle místostarosty Soumara by proměnu náměstí měla doprovázet změna parkovacího systému. Už u hotelu Otava by řidiči díky světelné tabuli viděli, kolik je na náměstí volných míst a případně by na něj ani zbytečně nejezdili, jako je tomu nyní. Zároveň chce také změnit ceník za parkování.

Ten by měl lidem nabízet možnost krátkého parkování zdarma s vyššími taxami za dlouhodobé stání. To má řidiče motivovat jen ke krátkých zastávkám a umožnil by plynulou cirkulaci aut.