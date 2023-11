Kilogram vánočního cukroví stojí i přes tisíc korun, zájem o něj klesá

„Vnímám trochu menší poptávku. V porovnání s minulým rokem objednávky klesly o třicet procent. Jsme ale teprve před začátkem prosince, takže těžko říct, jak to dopadne. Myslím, že loni jsme kapacitu taky naplnili až později,“ sdělila Vendula Vytisková z jindřichohradeckého cukrářství Lavendy.

Nižší počet objednávek přijala i Radka Vrtělová z českobudějovických Dortů u věže. Stejně jako předchozí roky nabízí kilogram máslového cukroví za 800 korun. „Je to asi tím, že ke konci roku s pečením končím. Letos budu dělat jenom 80 kilo. Pečení mě baví pořád, ale už na to nemám kapacitu. Odešli mi dva ze tří zaměstnanců,“ přiblížila Vrtělová, která přijme poslední zakázky 30. listopadu.

Ceny za kilogram vánočního cukroví Cukrárna Růže, Jindřichův Hradec 950 Kč

Cukrářství Lavendy, Jindřichův Hradec 1 340 Kč

Café Datel, České Budějovice 1 790 Kč

Vypečený okno, České Budějovice 1 200 Kč

Dorty u věže, České Budějovice 800Kč

Upekla, Písek 1 580 Kč

Cukrárna Moka,

Velešín 1 000 Kč

Authentic Cafe, Český Krumlov 860 Kč

Jen hrstka lidí projevila už loni zájem o objednávky připraveného vánočního cukroví z prachatické Cukrárny a kavárny Vanesa. „Situace na trhu byla nejistá a lidé nevěděli, co bude. Objednávky proto vázly. Letos napečeme určité množství cukroví a dáme ho do prodeje volně bez předchozí rezervace,“ vysvětlil majitel podniku Denis Hlavsa. Pokud bude o nabízené sladkosti velký zájem, nevylučuje pro příští rok návrat k pečení na zakázku.

Řada podniků nabízí mimo cukroví i pletené vánočky, jejichž cena bývá kolem 400 korun. Pro výslednou prodejní cenu je důležitá kvalita a různorodost zvolených ingrediencí. Zákazníci se musejí připravit na vyšší částky u sladkého s pravou vanilkou, kvalitními ořechy nebo máslem.

„Cukroví je plné ořechů a čokolád, i proto je cena vyšší. Nabízíme tradiční i méně obvyklé druhy. Snažíme se to nakombinovat, aby to bylo barevně i druhově pestré. Každý druh je z jiného těsta,“ popsala Vytisková z Lavendy, kde letos podražili o deset procent, kilogram cukroví nabízí za 1 340 korun.

První krabičky po půl a jednom kilogramu začnou v prachatické Vanese prodávat 11. prosince. „Jejich ceny ale ještě musíme propočítat. Protože máme velkou rozmanitost druhů, určíme cenu až na konec. Odvíjí se podle použitých surovin. Jsou to všechno rodinné staročeské receptury od babiček. Každý rok zkoušíme dva nové modernější druhy,“ řekl Hlavsa. Před rokem kilovou směs s přibližně 15 druhy cukroví nabízel za tisíc korun.

Zájem seniorů i vytížených žen

Se zájmem zákazníků jsou vždy před svátky spokojení v cukrárně Růže v Jindřichově Hradci. Linecká kolečka, vanilkové rohlíčky a další tradiční druhy tam nabízejí i bez rezervace. Avšak co se týče pečení na zakázku, i v Růži ho ubylo. „Zatím je objednaných 17 a půl kila. Letos je to určitě slabší, vloni jsem měla kolem padesáti kil. Někdy se ale stane, že to lidé nechají na poslední chvíli. Vždy je pár opozdilců,“ všimla si cukrářka Dana Draxlerová.

Podle ní si častěji pro kupované sváteční sladkosti chodí senioři. „Zájem mají spíš starší lidé, kteří už nechtějí stát u trouby. Mladí si většinou upečou,“ vytušila.

Oproti tomu pro výrobky Lenky Karvánkové si do budějovického Vypečeného okna chodí spíše vytížené ženy ve středních letech, které nemají na pečení čas. Podobně jako v minulém adventu musí Karvánková se svým týmem do letošních Vánoc upéct 200 kilo cukroví.

„Pečeme i pro tři hotely v jižních Čechách, takže první várky putují tam, aby byly připravené na advent. Od příštího týdne začínáme péct cukroví na Vánoce. Udrželi jsme stejnou cenu 1 200 korun za kilo,“ naznačila.

O stokorunu víc si na sladkém připlatí zákazníci českokrumlovského Authentic Cafe, kam pro zákusky jezdí spíše zahraniční turisté. „Cukroví kupují přímo v kavárně. Po dlouhé době jsme napekli do krabiček, které budeme prodávat zákazníkům volně bez rezervace. V Rakousku je cukroví stále dražší, ale postupně se cena vyrovnává,“ přidala Eva Kopencová.