O svátečních dnech se lidé zabaví na bruslích, v zoo nebo na zámcích

1 Do zoo i za medvědy na zámku

Za speciální snížené vstupné mohou děti do 15 let až do konce roku navštívit Zoo Tábor. U pokladny zaplatí jednu korunu. „Po oblíbeném komentované krmení na Štědrý den budeme mít otevřeno i všechny ostatní dny až do silvestra,“ předeslal mluvčí zoo Filip Sušanka.

Kdo to má do Tábora daleko, může navštívit svátečně nasvícenou zoo v Hluboké nad Vltavou, kde je prodloužený večerní vstup do 8. ledna. Kdo chce slavit Vánoce s medvědy, může vyrazit na tradiční akci do Českého Krumlova. Tři chlupáče vypustí do výběhu u zámku v neděli v 10 hodin. Medvědi Marie Terezie, Polyxena a Vilém pak začnou ochutnávat dobroty.

2 Přiblíží, jak slavil knížepán

Jak vypadalo období Vánoc pro knížecí rodinu Schönburg-Hartenstein, ukážou speciální prohlídky na zámku Červená Lhota od 28. do 31. prosince. „Dozvíte se, čemu se v zimním období rodina věnovala, jak prožívali Vánoce, co se servírovalo ke štědrovečerní večeři nebo co přinesl Ježíšek,“ nalákal kastelán Tomáš Horyna. Zámek bude přístupný od 11 do 16 hodin a mimořádně také večer, kdy v 19 a 19:30 hodin začnou noční prohlídky.

Děti jsou o posledním víkendu roku vítané i na třeboňském zámku, kde je vyzdobenými Schwarzenberskými apartmány provede kněžna v kostýmu. Z kapacitních důvodů může dítě do zámku doprovodit jeden rodič.

3 Mašinky i akce na hvězdárnách

Zajímavosti o hvězdách, planetách a vesmíru se dozvědí účastníci speciálního programu hvězdárny a planetária v krajském městě. Hodinový digitální pořad pro děti od pěti let astronomové připravili na středeční a čtvrteční dopoledne. Vstupenky za 140 nebo 100 korun zájemci zakoupí online přes hvezdarnacb.cz. Ve středu pořádají Vánoční den astronomie také na jindřichohradecké hvězdárně. Tematické přednášky včetně pozorování oblohy začnou od 13 hodin.

Klub železničních modelářů České Budějovice nachystal od čtvrtka do soboty tradiční výstavu vláčků, mašinek, kolejišť a dalších předmětů, které jsou se železnicí spjaté. Klubovna na Lidické třídě 226 bude otevřená od 10 do 18 hodin.

4 V kostele zazní Rybova mše

K vánočnímu období se tradičně pojí hudební vystoupení. Na druhý svátek vánoční zazpívá sbor YMCA Jakoubek v kapli sv. Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci. Vánoční koncerty začnou v 16 a 18 hodin, vstupenky stojí 100 korun a jsou k dostání na webu kultura.jh.cz. Českou mši vánoční Jakuba Jana Ryby uvede Písecký komorní orchestr společně s pěvci sboru Sonitus. Vystoupení se uskuteční ve vodňanském kostele Narození Panny Marie ve čtvrtek od 17 hodin.

5 Sportovat se bude i o svátcích

Kdo hodlá svátky strávit sportovně, nabízí se mu k tomu řada příležitostí. Bruslit se bude kolem Samsonovy kašny na budějovickém náměstí a na druhé ploše Budvar arény. Na Štědrý den a na Silvestra tam bude veřejné bruslení od 10 do 12 a od 13 do 15 hodin. Na Nový rok to bude od 10 do 12 a od 16 do 18 hodin. Další dny od 23. prosince až do 2. ledna mohou zájemci vyrazit bruslit od 16 do 18 hodin. Pokud to počasí dovolí, veřejné bruslení o svátcích chystají i v Hluboké nad Vltavou i na dalších stadionech napříč regionem.

Pro spálení kalorií z cukroví a bramborového salátu je ideální pěší pochod. Do Pohoří na Šumavě se ve středu vydají turisté z Hojné Vody na Novohradsku. Výšlap povede po 30kilometrové trase přes Kraví horu a Zlatou Ktiš. Sraz je na budějovickém autobusovém nádraží v 5:35 hodin.

Většina dalších dlouhodobých sportovních soutěží má přes svátky volno, a tak je prostor i pro různé turnaje. Na první svátek vánoční se v Týně nad Vltavou sejdou stolní tenisté. Na Štěpána se chystá běh v Prachaticích, který patří do Jihočeského běžeckého poháru. Sezonní kalendář uzavře Silvestrovský závod.

6 Lyžuje se nejen na Šumavě

Velké šumavské areály zůstávají otevřené, lyžuje se na Monínci nebo na Hradišti u Nové Bystřice. Podmínky se mohou měnit podle toho, jak bude v dalších dnech sněžit nebo pršet. U Lipna mají v provozu 5,5 kilometru sjezdovek, na nichž leží od 50 do 70 centimetrů sněhu.

Lyžuje se také na Kvildě nebo Zadově. „V neděli budeme mít otevřeno asi jen do 13 hodin, ale bude se jezdit za výhodnější ceny,“ uvedl pro ČTK Petr Vondraš, vedoucí provozu zadovského střediska, kde se jezdí na Kobyle.

Rakouský Hochficht má v provozu všechny lanovky a vleky, otevřeno je 20 kilometrů sjezdovek.