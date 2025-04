Vandal vztekle ulámal značky a hodil je do vody, jeho maskování strážníci prokoukli

Muž mířil průchodem z České ulice k provizornímu mostu přes slepé rameno. Zastavil, odhodil kabelu a bundu a jako smyslů zbavený začal cloumat s dopravní značkou.

Když ji vylomil, hodil ji do vody a volným krokem pokračovat přes pontonový most. Na druhém břehu se zase zastavil, aby „ztrestal“ i druhou značku. Pak šel dál.

Jeho počínání z minulého čtvrtka ale zachytila městská kamera a pachatele se podařilo po shlédnutí záznamu odhalit strážníkům městské policie.

„I když měl kapuci na hlavě staženou co nejvíce do obličeje, tak ho strážníci poznali, protože již dříve měli s tímto šestatřicetiletým mužem z Českobudějovicka co do činění,“ uvedla mluvčí strážníků Věra Školková s tím, že jeho totožnost předali policistům na obvodní oddělení, kteří se zabývají dalším šetřením celého případu.