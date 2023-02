O úzkokolejku se zajímá dopravce z Brna, vlaky se na ni možná vrátí v létě

Pro spoustu lidí to bylo nemilé překvapení, když přestaly loni v říjnu na jindřichohradecké úzkokolejce jezdit vlaky. Důvodem byly finanční problémy dopravce a vlastníka kolejí – společnosti Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD) – a jeho chybějící licence k provozu. Nyní se zdá, že by se minimálně v létě mohl alespoň turistický provoz na obou větvích obnovit.

Jihočeskému hejtmanství se totiž přihlásil brněnský dopravce Gepard Express, který má zájem v jízdách na historické trati pokračovat.

„Jako firmě nám na tom záleží, stejně jako obcím nebo lidem, kteří u ní bydlí a využívají ji. Momentálně bude záležet na tom, jak se k našemu plánu postaví správní rada JHMD. Poslední jednání nám ale ukazují, že bychom se mohli na budoucím postupu domluvit,“ naznačuje brněnský podnikatel a majitel Gepard Expressu Albert Fikáček.

Podle něj je nyní pravděpodobné, že společnost JHMD bude zakládat dceřinou společnost, která bude správcem infrastruktury, tedy železniční dráhy. Nově založená firma by měla být finančně způsobilá a do léta by tak zajistila potřebné podmínky k provozování dráhy.

„Tentokrát by ale firma JHMD nebyla dopravcem, nýbrž správcem infrastruktury. Pokud to skutečně bude platit, bude kraj u nás ochotný objednat dopravu,“ pokračuje Fikáček.

Vozový park by si pronajal přímo od JHMD

Budoucnost provozu na tratích do Obrataně na Vysočině a do Nové Bystřice na Jindřichohradecku tak nyní závisí především na rozhodnutí předsedy správní rady JHMD Borisi Čajánkovi.

„Je to stále v jeho kompetencích, protože je nadále vlastníkem trati. Záleží jen na něm a akcionářích, zda pronajme koleje jinému dopravci, který by tam jezdil,“ připomíná náměstek jihočeského hejtmana pro dopravu Antonín Krák s tím, že kraj by o zajištění provozu měl zájem.

Redakce MF DNES se pokoušela zjistit i postoj Borise Čajánka, který ale na telefonáty nereagoval. Momentální situace ohledně obnovy provozu na dráze je podle ostatních účastníků velmi nadějná. Podmínkou však zůstává, aby všechny strany měly všechna potřebná povolení. To ale v případě JHMD neplatí.

„Nyní jsme držitelem licence dopravce a jsme také finančně způsobilí k provozu. Jedinou otázkou tak zůstává povolení k provozu na dráze, protože k ní nemáme právní vztah. Byla by to tedy otázka na JHMD a její dceřinou firmu. Podle mě by se všechny licence mělo podařit včas zajistit, ale bude záležet hlavně na nich, jak se k tomu postaví,“ doufá Fikáček.

Zároveň také počítá s tím, že by si vozový park na léto pronajal přímo od JHMD. „Možností je v tomto případě celá řada, ale pro věřitele, JHMD i pro nás je nejschůdnější variantou pronájem lokomotiv a vagonů přímo od nich i kvůli tomu, že zůstaly na trati. Pro náš provoz bychom využívali pouze lokomotivy TU47. V žádném případě nemáme zájem o jiné motorové vozy,“ říká majitel firmy Gepard Express.

Obce založily spolek

Do hledání možností, jak provoz na úzkokolejce obnovit, se nedávno zapojili také starostové měst a obcí ležících přímo na dráze. Společně založili spolek, který momentálně funguje jako prostředník v jednání mezi všemi stranami. Současnou iniciativu společnosti Gepard Express vítají a očekávají, že se podaří provoz pro turisty na letní sezonu zajistit.

„Pro nás je to pozitivní zpráva, protože o zajištění dopravce jsme chtěli usilovat. Díváme se i dál, chtěli bychom totiž pomocí dráhy zajistit i dopravní obslužnost. Za obce chceme dát dohromady návrh, jak by to mělo vypadat. Konkrétně si chceme vytyčit, které úseky by zajišťovala vlaková doprava a které autobusová, protože je nám jasné, že by kraj dopravu v plném rozsahu dotovat nechtěl,“ vysvětluje za spolek starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár.

Zájem o pravidelnou dopravu ze strany obcí potvrzuje i náměstek Krák, podle něhož samy nemají ambice trať provozovat.

„Dopravní obslužnost by zde měla být určitě zachovaná. V tomto případě ji nahradily autobusy. Pokud starostům regionu chybí úzkokolejka jako turistický a historický fenomén, není zajištění jejího chodu otázkou pouze pro kraj,“ upozorňuje Krák.