Výškové domy i cyklisté. Budějovice se připravují na 135 tisíc obyvatel

Ve Vrátě nasednete na kolo, stejně tak ve vzdálenějším Rudolfově, ale i na Srubci a v Hodějovicích. Z každé obce kolem Českých Budějovic by měli mít obyvatelé možnost dojet bezpečně do krajského města. I to je jedna z vizí, kterou má zohlednit územní plán (ÚP) Budějovic.

České Budějovice nyní pracují s ÚP, který je platný už čtvrt století a prakticky vůbec nepočítá s dalším rozvojem. To má ten nový zcela změnit. Pro představu má řešit zvýšení počtu obyvatel o přibližně 35 tisíc za několik desítek let. Zároveň to ale neznamená, že to bude na úkor zeleně, ale spíš zastavováním opuštěných průmyslových areálů a pravděpodobně i výškových budov.

„Náš katastr je malý, ale i tak počítáme s dynamickým rozvojem. Potenciál je veliký. Musíme samozřejmě počítat i s okolními obcemi, aby vše dobře navazovalo,“ zmínil náměstek primátorky pro územní plán Lubomír Bureš. Silnou pozici mají mít do budoucna i takzvané zelené klíny, to znamená, že musí zůstat zachovaná třeba Stromovka.

Pokud se ale mají Budějovice zvětšovat co do počtu obyvatel, je podle náměstka nutný vznik výškových budov. „Znamená to maximálně využít například bývalé průmyslové areály. Proto chceme, aby nám zpracovatelé vytipovali místa, kde bude možné takové objekty stavět a nebudou tam překážet nebo něčemu vadit,“ pokračoval Bureš. Město má také fungovat tak, že pro každého obyvatele budou hlavní služby dostupné do 15 minut, to znamená nákup, škola či lékař.

V soutěžním dialogu na zpracování nového ÚP loni zvítězila skupina složená ze zástupců tří kanceláří. Jsou to budějovické Studio MAP, Pavel Hnilička Architects + Planners z Prahy a Omgeving z Belgie. Včerejší akci uspořádali tak trochu navíc, nechtějí totiž, aby bylo kolem zpracování plánu příliš ticho a přejí si vtáhnout obyvatele do přípravy.

„Horší by bylo, kdyby se někteří začali ozývat, až bude vše schválené,“ zaznělo na prezentaci od Lenky Šímové, jednatelky studia MAP, které vede s manželem Janem.

Veřejné jednání je zásadní

„Nyní jsme ve fázi průzkumu rozborů a shromažďujeme veškeré poznatky, jaké jsou limity, požadavky na rozvoj, stav dopravní infrastruktury a podobně. Pak se pustíme do samotného zpracování prvního návrhu nového ÚP. Ten očekáváme začátkem příštího roku. Pak bude následovat i veřejné projednání a tam bude prostor pro připomínky veřejnosti,“ přiblížil Jan Šíma.

Postup při zpracování ÚP 2025: průzkumy a rozbory, setkání s veřejností či tvorba podkladů a webových stránek 2026: návrh ÚP pro veřejné projednání, řešení rozporů, stanovisko krajského úřadu 2027: úprava ÚP, představení upraveného návrhu, opakované projednání 2028: představení konečného návrhu, vydání ÚP

Zmínil dvě oblasti, kde se mohou Budějovice zásadně měnit. Je to východní část města a také na západě lokalita mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem. Na východě za kolejemi jsou to průmyslové oblasti od Sfinxu až do Vráta, pak prostor kolem Vrbenské a Husova kolonie, hodně atraktivní je i místo pod dálnicí směrem ke hřbitovu v Mladém. Už nyní se tam staví nové bydlení a má tam vyrůst retail park. Tato část města může do budoucna zažít doslova stavební boom.

Tvorba ÚP má také hodně řešit pohyb po městě bez aut. To znamená podporu cyklistiky. Nyní je naplánovaná stezka vedoucí ze sídliště Máj až do Mladého a do sportovního centra Složiště. Uvažuje se také o vytvoření jakéhosi prstence, kdy by vedla jedna velká stezka kolem Budějovic a napojovala směrem do centra všechny obce od Úsilného až třeba po Vrábče.

