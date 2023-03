Řidiče při cestě na Lipno přibrzdí uzavírka, potrvá až do příštího roku

Akce je tak rozsáhlá, že potrvá až do příštího roku a bude stát desítky milionů korun. Jen Vyšší Brod zaplatí za nové chodníky a jiné práce 50 milionů, další částku přidá Jihočeský kraj, který je rovněž investorem.

„K 15. březnu začne částečná uzavírka Kaplické ulice. Zachováme průjezd pro vozidla do 3,5 tuny, veřejnou autobusovou dopravu a vozy integrovaného záchranného systému,“ uvedl Jaroslav Marek, místostarosta Vyššího Brodu. Volný bude vždy jeden pruh a provoz budou v místě řídit semafory.

Tento režim se však týká pouze asi poloviny opravovaného úseku Kaplické. Ta druhá blíže k náměstí bude na čas zavřená kompletně a projdou jen chodci.

„Úplná uzavírka bude od 21. dubna do 21. května. I jeden měsíc úplné uzavírky bude bolet, ale udělali jsme maximum, aby to bylo to nejkratší z nejkratších, co jsme mohli vymyslet,“ upřesnil Marek.

Původně to mělo být třikrát déle, ale nakonec se zástupcům radnice povedlo dohodnout se stavaři na zkrácení.

Provoz to zkomplikuje nejen ve směru k hranicím, ale také od Kaplice na Lipno. Od Krumlova tak bude lepší jet na lyže či k vodě přes Frymburk.

„Celá akce je svým rozsahem víceméně ojedinělá, protože se vybudují inženýrské sítě, nový povrch komunikace a bude se pokládat nový chodník na náměstí,“ doplnil místostarosta.