Hádka dvou známých v Písku se vyhrotila, jeden muž pobodal druhého

  10:30,  aktualizováno  10:30
Policisté vyšetřují okolnosti konfliktu dvou mužů v Písku, po kterém ve středu večer skončil jeden z nich s bodnořeznými zraněními v nemocnici. Při napadení sehrál roli alkohol.
V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal.
V Písku došlo ke konfliktu mužů, jeden druhého pobodal. | foto: PČR

Incident se stal v jednom z bytových domů v Písku. Podezřelého zadrželi městští policisté. Jakou zbraní útočník muže zranil, policisté neuvedli.

„Podezřelý měl napadnout svého známého a způsobit mu bodnořezné poranění, se kterým byl převezený do nemocnice,“ popsal jihočeský policejní mluvčí Miroslav Šupík.

Jihočeští kriminalisté jsou na začátku vyšetřování případu, proto k němu prozatím zveřejnili minimum informací.

„Jakmile to bude možné, budeme o posunech ve vyšetřování informovat,“ doplnil Šupík.

