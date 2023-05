U Jaderné elektrárny Temelín zemřeli dva muži. Úřady vyšetřují příčinu

„Dnes v 16:00 hod. došlo k tragickému úmrtí dvou mužů u Nové Vsi. Na místě měli provádět odvětrávání šachty horkovodu. Na místo byl vyslán kompletní výjezd a dosahový pracovník inspektorátu bezpečnosti práce,“ sdělila mluvčí Krajského ředitelství Jihočeského kraje Martina Joklová.

Informaci potvrdila i mluvčí jihočeských záchranářů Zuzana Fajtlová. U tragédie zasahovali záchranáři z Týna nad Vltavou a Jaderné elektrárny Temelín. Na místo byl vyslán i vrtulník Letecké záchranné služby.

„Posádky zasahovaly u dvou mužů v šachtě, u nichž došlo k zatím z nezjištěných příčin k selhání životních funkcí. Oba muže záchranáři několik desítek minut oživovali, avšak resuscitační úsilí bylo marné a muže se nepodařilo zachránit,“ uvedla Fajtlová.

Elektrárna poskytne pomoc jejich rodinám

Redakce iDNES.cz oslovila i samotnou elektrárnu. Její mluvčí Marek Sviták potvrdil, že se jednalo o zaměstnance Temelína.

„Můžeme potvrdit smrtelný úraz dvou zaměstnanců. Došlo k němu mimo areál elektrárny. Okolnosti prověřujeme, cokoli dalšího není možné aktuálně sdělovat. Intenzivně spolupracujeme s policií a jsme připraveni poskytnout maximální pomoc rodině. Je nám to nesmírně líto,“ řekl Sviták.

Horkovod se u Temelína začal stavět před čtyřmi lety. Hotový měl být na konci roku 2020, projekt však kvůli insolvenci původního zhotovitele, společnosti Tenza, nabral téměř tříleté zpoždění. Stavba se ke konci tak přiblížila až nyní.

Podle předseda dozorčí rady Teplárny České Budějovice Romana Kubíčka by první dodávky tepla by měl horkovod zajistit na přelomu září a října. V plném provozu by měl být až příští rok.