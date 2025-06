Na hlavní českobudějovické náměstí se můžete podívat přes masku Michala Cimaly, z vod slepého ramene vykukuje hlava s koupací čepicí, jednu z budov Jihočeské univerzity zdobí obří mural italské umělkyně Rame 13 a například ve Veselí nad Lužnicí u řeky levitují dvě postavy od sochaře Michala Trpáka.

Právě on stojí za celým sochařským festivalem Umění ve městě. Oživovat veřejný prostor díly umělců začal už před sedmnácti lety.

„Náš festival slouží jako platforma pro dialog mezi současným uměním, městským prostředím a místní komunitou. Každý ročník přináší unikátní výtvarná díla a site-specific instalace, které nejen esteticky obohacují městský prostor, ale také se zaměřují na aktuální témata,“ vysvětluje hlavní sdělení jeden z tvůrců a organizátorů.

Letošní ročník, který začal ve čtvrtek, dostal název Reconnect, česky znovunapojení. „Téma je inspirované nejen výročím, kdy si připomínáme 760 let od založení města České Budějovice, ale i širší potřebou návratu k našim kořenům – k historii, kultuře a přírodě. V době, kdy technologický pokrok a globalizace často vedou k pocitu vykořenění a ztráty společenského či kulturního ukotvení, se festival zaměřuje na znovuobjevení těchto ztracených vazeb,“ popisuje Trpák.

Nejen v Českých Budějovicích mohou lidé potkávat řadu zajímavých sochařských děl. Umění ve městě se za ta léta rozrostlo i do dalších jihočeských měst. Sochy tak letos zdobí veřejný prostor v Hluboké nad Vltavou, ve Veselí nad Lužnicí či ve Vodňanech.

V krajském městě najdou lidé sochy na tradičních místech. Například Lannovu třídu v prostoru u restaurace Vatikán bude zdobit Ocelový běžec od Michala Gabriela. Na náměstí Přemysla Otakara II. je od úterý k vidění vysoká kovová věž se stovkami dírek.

Sochu její autor Michal Cimala pojmenoval Persona. „Latinsky to znamená maska. Každý asi známe rčení persona non grata – osoba nežádoucí. Prý to vzniklo při benátském festivalu, kdy do sálu přišla maska, která ale nebyla pozvaná, nikdo ji na plese nechtěl,“ vysvětloval při úterní instalaci sochař svůj záměr.

Jednotlivé sochy si mohou zájemci najít na webu festivalu. Umělecká díla zůstanou v ulicích až do září.