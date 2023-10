Firma nezajistila lávku přes rozkopanou ulici, stavbyvedoucí místním nadával

Místní museli rozkopané místo složitě obcházet, maminkám s kočárky pomáhali dělníci s překonáním překážky. Stavbyvedoucí však nepochopitelně kolemjdoucí a místní obyvatele častoval nadávkami a agresivně je ze stavby vyháněl.

Táborští obyvatelé si navíc stěžovali, že nebyli o uzavírce předem informováni. „Nebylo tam ani žádné značení. Přitom jsme se s dělníky na začátku týdne domluvili, aby tam dali alespoň prkno pro kočárky. Jenže v polovině týdne tam přišel nerudný stavbyvedoucí a řekl, že tam nic nebude. Choval se agresivně i k mojí manželce a sprostě jí nadával, ať vypadne,“ popsal obyvatel Tábora Libor Staněk.

O situaci se chtěl přesvědčit také místostarosta města Radoslav Kacerovský, který si jednání se stavbyvedoucím vyzkoušel na vlastní kůži.

„I mě, kliďase, donutil zvýšit hlas. Evidentně ho zájmy druhých lidí nezajímají. Je to sice mimořádná situace, ale nemohou nechat silnici nepřístupnou,“ vysvětlil Kacerovský. Tomu stavbyvedoucí slíbil nahlášení rozšíření výkopu stavebnímu úřadu. To však do středečního dopoledne neučinil.

Firma nemá zajištěnou certifikovanou lávku

Na místo vyrazil spolupracovník MF DNES, i ten si od něho po dotazu na zajištění průchodu vyslechl spršku hrubých nadávek a vykázání ze stavby. Ta však podle svědectví mnoha místních nebyla nijak zabezpečená či označená.

Stavbyvedoucí pak spolupracovníka MF DNES po opuštění staveniště pronásledoval a nakonec na něho zavolal policii, která žádný prohřešek proti zákonu neshledala.

Opravy v Ústecké ulici mají podle původního harmonogramu trvat až do konce října. Podle vedení města je příčinou nedostupnosti části ulice šíře výkopu a fakt, že firma nemá zajištěnou certifikovanou lávku.

„Trváme na tom, aby chodci, maminky s kočárky, cyklisté i vozíčkáři mohli staveniště bezbariérově překonat,“ uvedla táborská radnice.

Ta navíc původně nařídila firmě, aby lávku zajistila nejpozději do pátku. Při důkladnější prohlídce se ale zjistilo, že kvůli havarijnímu stavu sítí ve výkopu nebude možné lávku prozatím instalovat.

„To zároveň znamená, že nebudeme vůči zhotoviteli nárokovat jakékoliv sankce. O dalším postupu ale budeme dále jednat,“ upřesnil táborský místostarosta Martin Mareda, který spravuje oblast dopravy.