Oprava mostu v Týně nad Vltavou bude dražší, kvůli povolením začne později

Původně chtěl přitom Jihočeský kraj, pod který komunikace II/105 na mostě patří, vše stihnout ještě do konce letošního roku.

„Na celou akci na kraji spěchají, my jsme byli od počátku k tomuto termínu skeptičtí. Od poloviny prosince například trvá 120denní lhůta na předložení dokumentace ke stavebnímu povolení. V krajním případě se tedy bavíme přibližně o polovině dubna. Další zhruba dva a půl měsíce pak trvá samotný povolovací proces. Termíny zkrátka neseděly,“ vysvětluje starosta Týna nad Vltavou Karel Hladeček (ProTejn).

I kvůli tomu se celá rekonstrukce nakonec rozdělila na dvě etapy s tím, že první stavební část počítá s vybudováním provizorního mostu, s přeložkou sítí a zahájením demolice. Úvodní fáze by měla podle nynějších plánů Jihočeského kraje začít letos v červnu.

Náhradní pontonový most bude nakonec pro osobní automobily a autobusy fungovat oproti prvním informacím v obousměrném režimu a bude mít i samostatný chodník pro pěší. Tato akce si ovšem vyžádá navýšení nákladů o více než 23 milionů korun.

Krajští radní o tom rozhodli minulý čtvrtek. Hejtman Martin Kuba (ODS) vysvětlil dodatečné rozhodnutí vedení kraje tím, že lidé tak nebudou muset čekat v nekonečných kolonách u jednosměrného průjezdu řízeného střídavým semaforem.

„Do kalkulace prací by se neměl započítávat jen stavební materiál, všechen beton a železo. Musíme myslet hlavně na to, že největší cenu má čas. V tomto případě čas lidí. A právě za to musíme být připraveni zaplatit nějaké peníze navíc,“ vysvětlil Kuba.

„Jsem přesvědčený, že díky této variantě nebude prodloužení termínu uzavírky přes silniční most žádnou velkou komplikací jak pro obyvatele Týna, tak pro projíždějící řidiče,“ navázal náměstek hejtmana Tomáš Hajdušek.

Po novém v červnu 2024

Druhá část prací počítá se samotnou rekonstrukcí, která by měla začít nakonec až v srpnu. Kvůli posunutí termínu se celá akce zdrží až do zimního období.

„Jenže kvůli klimatickým podmínkám bude třeba započítat i dvouměsíční technologickou přestávku, která je nezbytně nutná. Opravený most by tak měl být znovu průjezdný v červnu roku 2024,“ doplňuje starosta Týna nad Vltavou.

Podle náměstka Hajduška bylo hlavním důvodem zdržení zdlouhavé výběrové řízení, při němž se kraj snažil najít vhodného kandidáta v takzvaném režimu Design & Build. Uchazeč při něm kromě samotných prací zajistí i projektovou přípravu a získá stavební povolení. Zakázku vyhrála firma Eurovia.

„Jakmile bylo výběrové řízení ukončeno, podepsali jsme smlouvu o dílo. Původně jsme předpokládali, že tendr bude mít rychlejší průběh, ale kvůli spoustě dotazů od kandidátů a také jedné námitce se celé řízení protáhlo o zhruba čtyři měsíce,“ objasňuje okolnosti prodlevy Hajdušek.

Vedení Týna nad Vltavou bude současně s rekonstrukcí mostu řešit také předpolí a jeho okolí. Původně uvažovali o možnosti, že by jeho vybudování bylo součástí soutěže na rekonstrukci mostu.

„To už ale bohužel nebylo reálné, protože by to celou akci ještě výrazněji oddálilo,“ připomíná Hladeček. Problém by to byl i kvůli následné rekonstrukci druhého z mostů ve městě, jehož část bude kvůli lodní dopravě zdvihací.