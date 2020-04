Hrozba sesuvu zdržuje stavbu tunelu na dálnici D3 kolem Českých Budějovic

Uplynul rok, když s velkou slávou začala stavba obou úseků obchvatu kolem Českých Budějovic. Radostné okamžiky brzy vystřídaly komplikace, kterých bylo za tu dobu možná až příliš. Poslední potíže jsou s horší stabilitou půdy v místě budoucího tunelu Pohůrka, který povede pod Dobrou Vodou a Srubcem.

Definitivní rozhodnutí, jak postupovat dál na kilometrovém dálničním tunelu, mělo po nutných odborných průzkumech padnout v březnu. Nakonec se tak stane ještě o něco později. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) už nicméně MF DNES sdělilo, jak by měly práce pokračovat.

„Musím zdůraznit, že se v místě jedná o potenciální hrozbu sesuvu. Neznamená to, že k němu dojde. Chceme tomu samozřejmě předejít. Po průzkumu by se měl částečně upravit původně navržený postup. Zjednodušeně to znamená, že na hloubeném tunelu nebude taková zátěž zeminy,“ vysvětlil Jan Rýdl, mluvčí ŘSD.

Pro celý úsek Úsilné – Hodějovice dlouhý přes sedm kilometrů je to samozřejmě pořádný problém. Také proto ředitelství se zhotovitelem jedná o novém termínu uvedení této části dálnice D3 do provozu.

Při zahájení a i před ním politiky slibované datum zhruba v polovině roku 2022 už padlo, nyní je to rok 2023 a o moc více to za současného stavu upřesnit nelze. Tuto část dálnice buduje sdružení firem Hochtief CZ, Colas a M-Silnice.

Už při zpracování projektu se v místě prováděl geotechnický průzkum, který měl pomoci odhalit případné riziko.

„Úplnou a detailní skutečnost však vždy odhalí až samotné bagry a další stroje, když se pustí do práce. Není nic výjimečného, že se pak v průběhu stavby ještě upravuje projekt podle aktuálních potřeb,“ reagoval Rýdl s tím, že při zkoumání nelze dělat sondu každý metr. Komplikace kolem tunelu mohl způsobit také nečekaný pokles spodní vody.

Nyní je v místě hotový výkop do bezpečné úrovně nad hladinu spodní vody a stěny jsou několik měsíců zastříkané betonem. Hotová je většina přeložek inženýrských sítí, stavějí se mosty a převáží materiály na násypy. Pracuje se na přeložce Dobrovodského potoka a těží rozsáhlá skládka v prostoru U Zvonárny. Pověření pracovníci také provádí geotechnický monitoring celé trasy a jejího okolí.

Na dálničním obchvatu se už ŘSD muselo nebo musí vypořádat s více komplikacemi. Druhou část Hodějovice – Třebonín o délce 12,5 kilometru totiž brzy po zahájení opustil jeden ze dvou zhotovitelů, italská společnost Salini Impregilo, a vpodstatě vše tak zůstalo na slovenské firmě Doprastav.

Navíc i na tomto úseku jsou problémy se stabilitou. Část svahu pod kopcem nedaleko Včelné, který se nachází nad plánovanou trasou D3, může v budoucnu hrozit sesuvem.

Riziko potvrdil průzkum České geologické služby (ČGS). Ta se na žádost projektanta problému věnovala loni v létě a zaměřila se na tři vytipovaná území na jihovýchodním okraji vrchu.

„Na základě výsledků terénního průzkumu lze konstatovat, že oblast jedna vykazuje zřetelné formy sesuvných deformací. Obdobně lze na základě hodnocení morfologie považovat za nestabilní i oblast tři,“ uvedli tehdy také do zápisu experti z geologické služby.

ŘSD proto muselo zareagovat, protože část svahu pod kopcem označovaným jako Rožnovský les začala koncem roku 2019 skutečně vykazovat známky nestability. Ředitelství tak nechalo provést doplňkový geotechnický průzkum.

Práce na něm skončily letos v březnu. Podle výsledků vznikne projektová dokumentace a pak bude pokračovat stavba v sesuvném území. Tak to uvádí rovněž aktuální informační leták ŘSD. I část Hodějovice – Třebonín se má dostat do provozu v roce 2023.

Soutěž na další úsek na podzim

Ředitelství pak pokračuje i v přípravě dalších úseků dálnice D3 směrem k hranicím s Rakouskem. Na obchvat krajského města navazuje část Třebonín – Kaplice nádraží o délce 8,5 kilometru.

„Vyhlášení výběrového řízení předpokládáme letos v září,“ uvedl Jan Studecký, mluvčí ŘSD.

Pak zbývají na jihu Čech ještě dva úseky do Nažidel a odtud do Dolního Dvořiště. Termín zprovoznění na hranice je v roce 2024. Řidiči by ho měli brát i s ohledem na historii celé stavby dálnice D3 raději jako orientační.

Pokud by platily původní harmonogramy, už bylo až do Rakouska hotovo. Zdržení může nastat nejen při přípravě, ale také při samotných tendrech a třeba odvoláních neúspěšných uchazečů o zakázku, což se v minulosti také stalo.