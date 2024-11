V tunelu Pohůrka už testují světla. Do otevření D3 u Budějovic zbývají týdny

Třeba kilometrový tunel Pohůrka na okraji Českých Budějovic v pátek důkladně čistili a pokračovaly individuální zkoušky. „Komplexní začaly v pondělí testováním osvětlení tunelu, zda je dostatečné pro komfortní průjezd řidičů,“ popsal Alexander Liga ze zhotovitelské společnosti Hochtief CZ.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor stavby chystá slavnostní otevření pro veřejnost.

„Tento úsek D3 je pro celé Česko tak významný, že si to zaslouží. Bude to v sobotu 21. prosince, kdy budou mít všichni čas a prostor si to užít, protože těch 28 kilometrů pomůže všem řidičům, kteří jezdí na jih,“ potvrdil šéf ŘSD Radek Mátl.

Také vysvětlil, proč už se někde nejezdí, když je na velké části nové D3 prakticky hotovo.

„Dálnice naoko vypadají, že jsou hotové. Ale kolikrát chybí detaily jako některé úseky svodidel nebo dopravního značení. Daleko složitější je ale uvést stavbu do předčasného užívání z hlediska všech papírů a přejímek. K tomu je potřeba obrovské množství dokladů včetně zkoušek, které je nutné provést,“ uvedl Radek Mátl.

Kromě D3 se v týdnu od 16. prosince otevře také 32 kilometrů D4 mezi Pískem a Příbramí.