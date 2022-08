Třeboňská pánev ukrývá roubené seníky z pohádek, zatopené pískovny i horu

Hora je jen šest kilometrů od Třeboně v obci Dunajovice. Svou nadmořskou výškou 504 metrů je nejvyšším vrcholem v okolí. Dnes je prakticky celá porostlá borovým a smíšeným lesem, který ukrývá mimo jiné bývalý kamenolom. Většina domů v Dunajovicích je tak dodnes postavená z tamního vytěženého kamene. Lom je zatopený a slouží k rekreačnímu rybolovu.

„Návštěvníky k němu dovede křížová cesta se čtrnácti kapličkami. Na konci trasy pak mohou obdivovat novobarokní kapli svatého Kříže z roku 1885,“ přibližuje zaměstnanec informačního střediska v Třeboni Martin Mikuda.

Oblast Třeboňska toho ale nabízí mnohem více a tady jsou další tipy na místa, která možná nejsou až tolik známá. „Krásné výhledy nabízí také vodárenská věž, která je na okraji Třeboně v lokalitě Na Kopečku. Uvnitř návštěvníci naleznou také netradiční uměleckou galerii buddhistického umění. Tato sbírka je rovněž největší ve střední Evropě,“ přidává Mikuda. Autorem této technické památky byl významný český architekt Jan Kotěra. Věž, která pochází z roku 1909, je vysoká 32 metrů.

K zásobování města pitnou vodou sloužila do roku 1966. Volně přístupná je také přilehlá Zahrada soucitu, meditační park a památník věnovaný obětem 2. světové války. „Na prohlídky mohou zájemci zavítat o letních prázdninách od čtvrtka do neděle. A to od 10 do 17 hodin vždy v každou celou hodinu,“ upřesňuje Mikuda.

Turisté by si také neměli nechat ujít pohled na unikátní prvek třeboňské krajiny, který je zachovaný v mnoha dílech malířů, spisovatelů i skladatelů lidových písní, nebo dokonce filmů a pohádek. Tou nejznámější je například Pyšná princezna. Řeč je o roubených senících na Mokrých lukách na okraji města. Přibližují dobové hospodaření rolníků, kteří vlastnili zamokřenou půdu.

K vodě na pískovny

Seno kosené a sklízené ručně dosušovali na méně podmáčených místech a ukládali v senících, odkud ho odváželi až v zimě. Několik seníků získalo do vlastnictví město, které je postupně opravuje. Kromě těch na Mokrých lukách stály v bezprostřední blízkosti Třeboně ještě dva větší.

Jeden zanikl kvůli požáru. Druhý, zvaný Schwarzenberský, stojí dodnes přímo u Zlaté stoky a je přestavěný na penzion. „Zájemci mohou nyní navštívit výstavu fotografií Antonína Hosnedla v místním muzeu na Masarykově náměstí, který průběžně dokumentoval opravy seníků,“ doplňuje Mikuda. K vidění bude až do 2. října.

Kdo by se však chtěl v letních měsících spíše zchladit, měl by se vydat na Veselské pískovny. Tento kout chráněné krajinné oblasti je vhodný k rekreačnímu koupání či sportovnímu rybolovu. Rozprostírá se mezi městem Veselí nad Lužnicí, jeho osadou Horusice a obcí Vlkov.

„Z turistického hlediska má největší význam naučná stezka Veselské pískovny, což je sedm kilometrů dlouhý okruh kolem Vlkovské pískovny a jezera Veselí I, vybavený 14 informačními tabulemi. Největší zajímavost nabízí zastávka číslo sedm, která se týká přírodní rezervace Písečný přesyp u Vlkova,“ popisuje referentka informačního střediska Veselí nad Lužnicí Hana Esserová.

Pro vodní radovánky se nabízí rovněž zatopené pískovny na Suchdolsku. Oficiální koupání si lze užít na Tušťské pískovně či za obcí Halámky.