Třeboň je nejlepší jihočeské město pro život, Krumlov padl v tabulce na dno

Letos otevřeli nový Aktivity park pro mladé, odpočinkovou zónu s fontánou v lokalitě Na Rybníčku, cyklostezku ze Staré do Nové Hlíny nebo Saunový svět v lázních Aurora. I proto Třeboň na Jindřichohradecku obhájila první místo v projektu Obce v datech, který od roku 2018 hodnotí kvalitu života v obcích s rozšířenou působností napříč celou republikou.

Rozhodující jsou zaměstnanost, životní prostředí nebo dostupnost služeb. V celorepublikovém srovnání Třeboň obhájila desátou příčku.

Ve městě je nízká nezaměstnanost hlavně díky lázeňským službám, které zaměstnávají přes 500 lidí. Ty se navíc ještě rozšířily po letošním dokončení wellness centra. „Velmi mě to těší. Je tu dostatek pracovních příležitostí a v poměru k počtu obyvatel tu máme i hodně středních škol a odborných učilišť. Je tu málo toho, co by nám chybělo,“ zhodnotil starosta Třeboně Jan Váňa.

Výhodou je podle jeho slov i prostředí plné rybníků bez těžkého průmyslu. „Snažíme se tomu napomáhat například tím, že upravujeme veřejná prostranství a budujeme sportoviště,“ doplnil Váňa.

Velké plány má radnice i pro příští rok. „Chceme upravit celý park Na Sadech, plánujeme zmodernizovat knihovnu, rekonstruovat budovu staré radnice a zateplit přístavbu základní školy. V lázních otevřeme novou budovu se 104 lůžky,“ vyjmenoval starosta. Veškeré investice mají vyjít přibližně na 140 milionů.

Oslovení obyvatelé města s výsledky průzkumu souhlasí, přesto podle nich není vše tak ideální, jak by se na první pohled mohlo zdát. „Bydlím v Třeboni 15 let a opravdu se mi tu líbí. Nyní je ve městě docela klid. Horší je to v létě s příjezdem turistů. To se mi do centra moc chodit nechce,“ potvrdila sedmačtyřicetiletá Alena.

Právě velké množství turistů a cyklistů v sezoně je problémem, na který obyvatelé často poukazují. „Pochopitelně to chceme do budoucna řešit, ale je to obtížné vzhledem k tomu, že historické centrum je velmi stísněné. Snažíme se například budovat pro cyklisty nové stezky v okolí města,“ naznačil starosta.

Budějovice plánují plovárnu

Na druhém místě se udržely stejně jako loni České Budějovice. I tam chtějí obyvatelům vylepšovat podmínky pro život. Příští rok mají v plánu stavbu nových tělocvičen, zavedení vodovodu a kanalizace do odlehlých městských částí a snad i zahájení rekonstrukce KD Slavie. Přibude i nová silnice mezi sídlištěm Máj a Švábovým Hrádkem nebo parkovací dům u sportovní haly.

Čekání na akvapark či vodní svět chce radnice obyvatelům zkrátit vybudováním letní plovárny. Ta má stát na levém břehu Vltavy, poblíž výpadovky na Písek.

„Její součástí by měla být i sportovně-relaxační zóna s volejbalovými kurty a workoutovým hřištěm nebo kavárna s občerstvením,“ přiblížil náměstek primátorky Petr Maroš (ODS).

Největší propad zaznamenala Blatná

Na třetím místě skončilo Milevsko na Písecku. Oproti předešlému roku si polepšilo o tři příčky a porazilo i mnohem větší města. Nejlépe je na tom podle dat v délce života obyvatel, dostupnosti bydlení a kapacitě mateřských škol. Velmi dobře si také stojí v nehodovosti a nabídce středních škol.

„Mám z toho obrovskou radost. Každá anketa je pro nás inspirací, ať už dopadne jakkoli. Jsme město s největším věkovým průměrem. To ale nemusí znamenat, že u nás žijí jen staří lidé, ale že se tu místní dožívají vysokého věku. Nesmíme ale výsledek přecenit a budeme pracovat na dalších novinkách. Na příští rok tak plánujeme například rekonstrukci kulturního domu,“ sdělil starosta města Ivan Radosta.

Největší propad naopak zaznamenala Blatná na Strakonicku. Z pátého místa sestoupila až na třinácté. Úplně poslední skončil Český Krumlov. Oproti loňsku si pohoršil o dvě místa. Minusové body získal hlavně za ekonomiku nebo dostupnost služeb. Dobře je na tom naopak s nabídkou práce a dětskými lékaři.

Ve statistikách na tom není dobře ani Tábor, a to ani přesto, že loni v areálu stadionu Míru otevřel novou sportovní halu za 165 milionů či letos dokončil domov pro seniory za téměř 300 milionů. V plánu má radnice stavbu parkovacího domu na sídlišti Nad Lužnicí a stání aut budou řešit i v historickém centru.