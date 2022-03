V lázních letos otevřou vodní i saunový svět, za rok přístavbu se 102 lůžky

Návštěvníci třeboňských Lázní Aurora se letos dočkají dvou novinek, které zpestří jejich pobyt ve městě na Jindřichohradecku. Od venkovního vodního světa si vedení slibuje i příchod nových klientů.

Pro klienty lázní i veřejnost se poprvé otevře v květnu. Vyšel na 140 milionů korun a najednou pojme až tisíc lidí. Kromě relaxačního bazénu s podvodními tryskami, bublinkovou lázní, vodní stěnou nebo skluzavkou, nabídne i kondiční bazén a atrakce pro děti.

„Je dobře, že se budou mít děti v létě kde zabavit. Něco takového nám tu scházelo. Když je venku hezké počasí, tak se do krytého bazénu nikomu nechce. Alespoň nebudeme muset nikam dojíždět,“ chválí dvaačtyřicetiletá Markéta, která žije v Třeboni.

Zároveň potvrzuje, že ráda s přáteli využije i plánovaný saunový svět. Ten bude dokončený letos na podzim a jde o další výraznou investici.

„Vše jde zatím podle plánu. Nenabrali jsme žádný skluz. V listopadu chceme novinku otevřít, aby si ji lidé mohli u nás užít celou zimní sezonu, kdy je o tyto služby největší zájem. Věříme, že nám také přiláká nové klienty,“ věří jednatel Slatinných lázní Třeboň Vilém Kahoun.

Návštěvníkům poslouží pět saunových kabin s kapacitou 54 míst. Součástí objektu budou také ochlazovací bazény a odpočinkové místnosti s výhledem na venkovní bazény a na nedaleký rybník Svět. Dále zde vznikne prostor s hydromasážemi, Kneippovou procedurou a šest speciálních wellness maséren. Stavba areálu, který naváže na vodní svět, má vyjít na 95 milionů. Teď mají sauny v lázních kapacitu 12 míst.

Třetí velkou investicí, kterou mají lázně v plánu, je rozšíření ubytování ve svém areálu o 102 lůžek. „Slatinné lázně disponují čtyřhvězdičkovými pokoji. Tento standard budeme držet i nadále. Většina pokojů bude mít výhled na park a rybník Svět,“ upřesňuje Kahoun.

Se stavbou chtějí začít příští rok na jaře. Nepůjde o samostatný hotel, ale o přístavbu budovy B. „Z pokojů na procedury tak hosté budou moci procházet klidně v županu,“ doplnil starosta města Jan Váňa, jenž je zároveň jednatelem lázní.

Celá akce bude placená z prostředků lázní. Nebude tedy zasahovat do rozpočtu města. „Víme dobře, že inflace je vysoká a peníze ztrácí hodnotu. Finanční možnosti lázní nám dovolují se do této investice pustit. Ubytovací kapacity vyšší kategorie městu chybí. Jestli se chceme stále víc orientovat na samoplátce, tak ti vyžadují jistou úroveň služeb,“ míní Váňa.

Lázně ubytovávají klienty hlavně ve svých zařízeních. Spolupracují i s penziony a hotely ve městě. O hosty tím ale nepřicházejí.

„Větší ubytovatelé nechtějí dávat svou kapacitu přes hlavní sezonu k dispozici. Většinou se jedná jen o ty menší, kteří mají smlouvy celoročně. Větší je nedávají vůbec, nebo za vyšší ceny,“ upřesňuje Váňa. I to je motivací pro rozšíření kapacit.

Budou muset přijmout nové zaměstnance

Zároveň ujistil, že se to negativně nedotkne menších ubytovatelů. „Klientela, která jezdí do lázní za lékařskou péčí hrazenou pojišťovnami, zpravidla nechce doplácet vyšší cenu za lepší ubytování. Pro ně je bydlení v penzionech levnější a výhodnější. Když dostanou nabídku, tak si nevyberou čtyřhvězdičkový dražší hotel, ale penzion v okolí,“ předává zkušenosti.

Nárůst ubytovací kapacity lázní s sebou ponese i navýšení počtu zaměstnanců. Mohlo by jich přibýt i několik desítek. A to nejen v údržbě, ale i pro úklid pokojů a stravování. Ve Slatinných lázních Třeboň, do nichž patří Lázně Aurora a Berta, nyní pracuje přes 400 zaměstnanců. Loni do nich přijelo 22 tisíc klientů. To je přibližně o deset tisíc méně než v roce 2018.

„Máme spočítanou i návratnost vkladu podle ekonoma, která by měla být do patnácti let. Obavy, že se nám investice nevrátí, nemáme. A to i přesto, že nám návštěvnost v posledních letech klesla kvůli koronavirové pandemii,“ míní Váňa.

V současnosti je hotová projektová dokumentace a vedení lázní soutěží dodavatele. „Uvidíme, jaké přijdou nabídky. Může se stát, že dorazí tak vysoké, že stavbu nezahájíme. Ale věřím, že to tak nebude. Příští týden by se měly otevírat obálky a to už budeme moudřejší. Do soutěže jsme dali horní hranici 135 milionů korun. To je cena podle projektanta,“ dodává.

Vyšší nabídky ze soutěže tedy vyřadí. Pokud půjde vše podle plánů, příští rok na jaře by se mohlo začít stavět. Mezi velké investice v nedávné době patří také modernizace Bertiných lázní.