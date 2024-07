Třeboň letos láká méně turistů. Ceny jsou až moc vysoké, upozornil starosta

Na kole dorazíte na Masarykovo náměstí v Třeboni. Bez proplétání mezi lidmi ho projedete z jedné strany na druhou, aniž byste museli seskočit a bicykl tlačit. V běžný prázdninový den v předchozích letech to bylo nemyslitelné. Letos je to však ve městě na Jindřichohradecku normální.

Turistů do Třeboně zatím nemíří tolik co v minulých letech. Nečekejte prázdné město bez života. Návštěvníků se hlavně v centru, zámeckém parku nebo na hrázi rybníka Svět pohybuje dost. Úbytek je však patrný.

„Ve městě je celkem klid. Turistů potkáte pořád dost, ale rozhodně ne tolik jako v uplynulých letech,“ všiml si jednadvacetiletý Ondřej Pešek, který ve městě žije odmala.

Podobně jako řada dalších obyvatel města mírný úbytek turistů vítá. „Pro místní je to příjemná změna. Normálně si dojdete na jídlo a najdete snadno místo i v centru. Přitom ve městě není ani mrtvo, je to tak akorát,“ myslí si.

Dojmy místních i redaktora MF DNES po návštěvě místa potvrzují také třeboňští podnikatelé. „Naše obsazenost ukazuje, že lidí jezdí méně. Prodáváme jako v květnu. Tak dva roky zpátky jsme měli přes léto sotva někdy jeden volný pokoj. Teď je plno jenom na víkendy,“ bilancuje Jiří Čermák, spoluprovozovatel penzionu a wellness U Třeboňské madony, který se nachází v historickém centru.

Podobně situaci vnímá také Martin Voldřich, provozovatel Bistra 105, které funguje přímo na hlavním náměstí. „Je to o hodně slabší. Lidí je ve městě prostě méně. Vítáme hosty, kteří se k nám rádi vracejí, ale také nové tváře,“ popisuje.

Napříč mezi podnikateli zaznívají názory, že vedení města nedělá pro přilákání turistů dostatek. Kritizují letošní kulturní program, cílení hlavně na lázeňské hosty nebo starší klientelu či spoléhání, že turisté „sami přijedou“.

„Sezona trvá dva a půl měsíce“

Starosta města Jan Váňa je opačného názoru. „Kulturní program je skoro úplně stejný jako loni. Nemám pocit, že by turistů jezdilo méně než dřív. Je to subjektivní. Poslouchám také názory, že návštěvníků je tady pořád tolik, že je ani komáři neodeženou. Dokážeme to vyhodnotit až na základě dat a vybraného poplatku z ubytování,“ komentuje.

Lidé do Třeboně celkově stále rádi jezdí. Líbí se jim centrum, zámek s parkem, okolí rybníka Svět či Schwarzenberská hrobka. Mnozí jsou však méně potěšení, když se chtějí ubytovat, najíst nebo občerstvit. Ceny totiž zpravidla nejsou úplně lidové. Za velké pivo dáte klidně přes 70 korun, i takový smažený řízek nebo sýr může vyjít až na 250 korun a ve městě tradiční ryby jsou ještě o řád výš.

„Podle mě už je to moc. Osobně do restaurací moc nechodím. Ale nejde se divit lidem, když si raději sjedou vedle do Staré Hlíny na jedenáctku za čtyřicet,“ líčí starosta.

Podnikatelé si za svými cenami stojí. „Pořád se dají najít místa, kde se člověk dobře nají za normální peníze. A dražší podniky si také najdou svoji klientelu,“ odhaduje Voldřich z Bistra 105.

Vedení města se s místními podnikateli pravidelně schází a baví se i o stanovení adekvátních cen. „Já ceny některým z nich vyčítám. Mám pocit, že by podnikatelé chtěli od města všechno pod nos, ale sami se nechtějí na ničem podílet,“ tvrdí starosta Váňa.

Jako standardní vnímá situaci na Třeboňsku ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup. „Byl jsem tam nedávno. Vždy narazíte na ty, kteří vnímají město jako přeplněné, i ty, kteří cítí úbytek turistů. Ale Třeboň má dobrou obsazenost. Navíc první dva týdny v červenci Češi často odjíždějí do Chorvatska,“ uvažuje.

Centrála i město se snaží, aby se turisté více rozmělnili i k méně vyhledávaným cílům. „Konkrétně jsme se bavili o tom, jak turisty víc ‚rozředit‘. Plánujeme souhrnný projekt cyklostezek, které by dostaly cyklisty z Třeboně víc do České Kanady. Jednáme o tom se zástupci Třeboně a Jindřichova Hradce. Přes léto to připravíme, abychom s tím po podzimních volbách mohli oslovit nové vedení kraje,“ dodává Soukup.

Návštěvníků se v Třeboni však zdaleka nechtějí vzdát, maximálně jejich počty stabilizovat na únosné míře pro všechny. „Lidi podnikající v turismu to živí, zaměstnávají další osoby. Nerad bych dospěl do fáze jako na španělských nebo chorvatských plážích, že budeme proti turistům protestovat. Měli bychom být všichni tolerantnější a velkorysejší. Vždyť sezona trvá dva a půl měsíce,“ uzavírá starosta Váňa.