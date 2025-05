Smrti chlapce předcházel výstřel, řekla policie. Událost vyšetřuje jako nedbalost

Policie oznámení o události na táborském nádraží přijala ve středu v půl osmé večer. Neštěstí se stalo přímo mezi kolejemi u bechyňské dráhy bokem od hlavních nástupišť.

Podle informací iDNES.cz byl osmiletý chlapec romského původu nalezen v bezvědomí. Přivolaní záchranáři ho neúspěšně resuscitovali. Policisté pracovali i s verzí, že jej někdo napadl.

Kriminalisté ještě ve čtvrtek ráno prověřovali více vyšetřovacích verzí, po 11. hodině sdělili, že případ vyšetřují jako nedbalostní čin. „V tuto chvíli nemáme informaci o tom, že by někomu dalšímu hrozilo nebezpečí,“ uvedli.

Server Novinky.cz tvrdí, že si chlapci hráli s perkusní pistolí, z níž vyšel výstřel. Tento typ zbraně užívá historický perkusní zámek, tedy mechanismus, kdy úder na křesavou látku zažehl výmetnou náplň.

Skupina chlapců našla střelnou zbraň zřejmě úplně náhodou. Podle informací iDNES.cz to nebylo tak, že by ji vzali někde doma. Není vyloučené, že ji nalezli právě někde v blízkosti nádraží. Policie odmítla upřesnit, zda šlo o perkusní pistoli.

„Objasňovaná událost ukazuje na to, jak důležitá je opatrnost při nálezu zbraně či munice, a nezbytnost neprodleně volat na linku 158,“ zdůraznili policisté.

S ohledem na to, že jsou všichni účastníci tragické události nezletilí, tak také ještě nejsou trestně odpovědní, takže jim nehrozí trest. Případem se proto bude zabývat také příslušný odbor sociálně-právní ochrany dětí známý jako OSPOD.

I když se tragická událost stala v lokalitě nádraží a Husova parku, kde strážníci řeší hluk a potyčky především mezi bezdomovci, ale i partičkami mladistvých, podle starosty města Štěpána Pavlíka to nelze spojovat.

„Tohle se mohlo stát i kdekoliv jinde. Myslím si, že to nemá bezprostřední souvislost s oblibou prostoru pro různé skupinky mládeže. Byla to aktivita dětí bohužel s velmi smutným koncem. Mělo by to sloužit jako varování pro vrstevníky i jejich rodiče. Aby jim více vysvětlovali, co nedělat,“ uvedl Pavlík.

Starosta připomněl, jak se radnice věnuje okolí Husova parku. „Máme ho pořád pod největším drobnohledem. Denně jsou tam v určitých hodinách přítomné policejní hlídky. Máme posílený městský kamerový systém a první středu v měsíci se vždy scházíme u porady s bezpečnostními složkami,“ popsal Pavlík.