Tornádo se vyskytlo po poledni na poměrně nevýrazné přeháňce, která postupovala od severozápadu a chvílemi ji doprovázely i ojedinělé blesky.

„Tornádo jako takové nebylo zachyceno na snímku nebo videu, ale s ohledem na množství očitých svědků, kteří popisovali rotující vír doprovázený silným hlukem, můžeme téměř s jistotou říct, že se o tornádo jednalo. Nasvědčuje tomu i charakter škod, navíc dle radarových dat se na čele přeháňky objevila výraznější konvergence (sbíhavost) proudění,“ uvedl ČHMÚ na svém Facebooku.

Nedělní výkyv počasí zaznamenali i pracovníci CHKO Blanský les, který ve Vyšném sídlí. „Kolega, který tu bydlí, tak říkal, že to vypadalo jako normální bouřka. Až podle škod pak zjistil, že to bylo mini tornádo. Zvláštní bylo tím, že šlo ve velmi úzkém pruhu, takovém trychtýři širokém zhruba 30 metrů,“ popsala za CHKO Blanský les jeho pracovnice Tereza Rejnková.

Rotující vítr se vyhnul cenným územím chráněné krajinné oblasti. „Některé stromy byly polámané nebo vyvrácené. Tornádo ale šlo hlavně mimo osídlené oblasti, takže škod na majetku snad moc být nemělo,“ dodala Rejnková.

To potvrdil i starosta Českého Krumlova. „Škody byly primárně na dřevinách, nejvíc to odnesl majetek Lesů ČR. Co se týče stromů města, pozorujeme škody zhruba na 300 kubících. Některé stromy popadaly i v areálu kasáren, spadlo to na oplocení,“ řekl Alexandr Nogrády.

Meteorologové odhadli trajektorii tornáda na jeden čtvereční kilometr se šíří pásu kolem 100 metrů. „Jednalo se o typický příklad slabšího tornáda, které se u nás běžně alespoň několikrát za rok objeví. Co se týče podmínek, v oblasti byl během odpoledne zvýšený nízkohladinový střih větru (rozdíl v rychlosti proudění mezi zemí a 1 km), což jsou podmínky společně s nízko položenými základnami konvektivních buněk příhodné pro vznik tohoto jevu,“ sdělili zástupci ČHMÚ.