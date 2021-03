Jihočeské firmy shánějí zásoby testů. Je to extrémně složité, shodují se

Ve výrobním závodu firmy Efaflex na Táborsku pracují zhruba tři stovky lidí. Kvůli povinnosti pravidelně testovat se tam proto snažili udělat zásoby potřebného materiálu. To však nebyl jednoduchý úkol. „Chtěli jsme si potřebné zboží vybrat na základě doporučení, ale nakonec jsme byli rádi, že jsme testy vůbec sehnali,“ přiznává vedoucí personálního oddělení Milan Šmíd.

Celý proces v závodě, kde vznikají vrata, kvůli nedostatku materiálu začne na poslední chvíli. „Stát to o víkendu oznámil, my jsme to začali v pondělí řešit a v úterý jsme objednávali. Testy však vyzvedávám až dnes (v úterý 9. března), kdy dorazily ze Singapuru. Začneme tedy ve čtvrtek, až na poslední chvíli,“ vysvětluje Šmíd.

Toho těší, že se s ohledem na situaci podařilo testy sehnat. „Bylo to opravdu velmi složité. Trh zavalila velká poptávka. Uvidíme, jak se objednané zboží osvědčí. Máme jich asi tisíc, což nám vystačí na tři až čtyři týdny,“ propočítává Šmíd.



Podnik koupil samotesty, které si pracovníci provedou před nástupem do provozu. Další zásoby pořídí s velkým předstihem.

Některé firmy zvažují lockdown

Se sháněním testů mají potíže i v dalších firmách. Do testování se po vydaném nařízení pustil také milevský holding ZVVZ Group. „Vše jsme zvládli. Nejsložitější bylo sehnat testy, řešili jsme tak velkou dodávku intenzivně a na několika místech, nakonec se nám dostatečný počet testů podařilo zajistit. Teď zásoby máme i na dalších několik týdnů, s ohledem na situaci budeme podle potřeby pokračovat v doplňování zásoby,“ reaguje personální ředitelka Veronika Kofroňová.

Celý proces se tam týká přibližně 600 zaměstnanců. „Kolegové to přijali bez problémů a spolupráce s nimi je skvělá. Zorganizovat takovou akci je časově velmi náročné. Čeká nás to opakovaně, jako nyní každého zaměstnavatele, proto si chceme vytvořit co nejjednodušší a současně efektivní systém,“ sděluje Kofroňová za společnost, která dodává zařízení pro ekologičtější provoz ve výrobních závodech.

Například v Budvaru, Viscofanu či Jaderné elektrárně Temelín už s testováním zkušenosti měli z minulosti. Pro ty, kteří začali až současně s nařízením státu, byla situace složitější.

„Dělali jsme si menší průzkum ve zhruba 30 společnostech. Téměř všude, kde to je povinné, už s tím začali. Nejtěžší pro podniky bylo právě shánět testy,“ potvrzuje ředitel Jihočeské hospodářské komory Luděk Keist.

Podle jihočeského Odborového svazu KOVO pak jsou i závody, které marně testy shánějí a neví, zda vše stihnou včas. „Někteří zaměstnavatelé firemní lockdown již zvažují a hledají přiměřené opatření,“ vzkazuje vedoucí regionálního pracoviště Pavlína Jirková.

Povinné testování se v tuzemsku dotkne zhruba dvou a půl až tří milionů lidí. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček v úterý na svém Twitteru oznámil, že do Česka míří velké množství samotestů. Do dvou týdnů jich má být 40 milionů.

Zvýší kapacitu odběrových míst

Kvůli změnám pro firmy se plní kapacity veřejných odběrových míst. Pokud totiž někomu vyjde pozitivní antigenní test, musí na PCR test a termíny rezervací se kvůli tomu rychle obsazují.

„Pokud se povinnost ve firmách dotkne zhruba 2,5 milionu lidí, bude muset na PCR asi 100 tisíc z nich. V Jihočeském kraji by to pak bylo odhadem sedm tisíc osob. To není nezvládnutelné. Je ale pravda, že s ohledem na šíření viru cítíme celkový nárůst indikací na PCR test,“ popisuje Zuzana Roithová, ředitelka holdingu Jihočeské nemocnice.

„Snažíme se proto zvyšovat kapacitu na odběrových místech v nemocnicích. Například v Jindřichově Hradci nejspíš spustíme i nedělní provoz,“ líčí Roithová.

Podle Luďka Keista by větší komplikace mohlo způsobit případné nařízení i pro podniky s menším počtem pracovníků. „Drtivá většina závodů zatím funguje bez omezení. Z reakcí, které máme, mají i ty velké jen řádově jednotky lidí nemocné či v karanténě,“ dodává Keist.