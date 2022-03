Teplo do domácností na strakonickém sídlišti půjde přes čtyři firmy

Teplárna Strakonice bude hledat nové vedení. Současný ředitel a předseda představenstva Pavel Hřídel po třech letech ve funkci končí. Své rozhodnutí oznámil dozorčí radě.

„Od začátku je to součástí naší dohody. Nastoupil jsem s tím, že mám dostat teplárnu do kladných čísel a ve chvíli, kdy se tak stane, zase odejdu,“ sdělil Hřídel s tím, že původně měl odejít z vedení společnosti už loni.

„Akcionáři mě ale na valné hromadě přesvědčili, abych zůstal ještě jeden rok a zopakovali jsme hospodářský výsledek. Ukázalo se, že firma funguje bez problémů. Dosáhli jsme ještě lepších výsledků, než se plánovalo, a není tedy důvod, abych v pozici dále setrvával,“ vysvětlil Hřídel, který chce post opustit nejpozději za dva měsíce.

Předsedou představenstva se stal v lednu 2019. Ten rok skončila teplárna ve ztrátě 38,7 milionu korun, rok poté v zisku 2,9 milionu. Za loňský rok plánovala zisk tři miliony.

Starosta Strakonic Břetislav Hrdlička pro ČTK potvrdil, že Hřídelův odchod byl předem dohodnutý. „Není to nic unáhleného. Na dozorčí radě jsme už připravili řešení. Máme několik tipů na možného ředitele a uděláme výběrové řízení. Pokud ho vyhraje člověk, o kterém to předpokládáme, ani by nepotřeboval zaškolení,“ řekl Hrdlička.

Kromě dobrých hospodářských výsledků nový šéf zdědí i dlouhodobý spor společnosti s jejím zákazníkem – distributorem tepla společností Energo. Právě kvůli němu se loni ocitlo opakovaně přes 250 domácností na sídlišti Šumavská bez tepla a teplé vody. Obě společnosti se navzájem obviňovaly mimo jiné z toho, že si dluží milionové částky.

Spor doputoval až ke krajskému soudu. Zhruba před měsícem vyhrála Energo odvolání týkající se určení vlastnictví rozvodů na sídlišti Šumavská, předminulý pátek pak krajský soud potvrdil v její prospěch i rozhodnutí okresního soudu v žalobě o nájemné.

Ve hře je ale i možné dovolání teplárny k nejvyššímu soudu. U Krajského soudu v Brně leží ještě několik žalob teplárny na rozhodování Energetického regulačního úřadu.

Přádelnou spor nevyřešili...

Město jako většinový akcionář teplárny chtělo loni vyřešit spory o teplo vznikem nové městské společnosti Přádelna, jejímž jednatelem se stal starosta Hrdlička. Přádelna si pronajala část potrubí a odebírá teplo od teplárny, které následně dodává Energu. Radnice si od toho slibovala, že obě znesvářené strany budou jednat s novým subjektem, jemuž nikdo nic nedluží, a zajistí se tak dodávky tepla lidem.

„Vstupem Přádelny dojde k symbolickému navýšení ceny tepla pro domácnost maximálně o 94 korun měsíčně. Toto navýšení je v kontextu dnešní situace a inflace opravdu zanedbatelné. Cena zajistí všem konečným spotřebitelům lokality Šumavská stabilní dodávky tepla po celý rok bez omezení,“ informoval vloni v prosinci Hřídel v tiskové zprávě.

Jenže podle jednatele společnosti Energo Romana Němečka má působení Přádelny spíše opačný efekt.

„Přádelna, tentokrát již jako nový překupnický mezičlánek, zaslala naší společnosti ceník tepelné energie a návrh smlouvy o dodávkách tepla na prosinec 2021 a pro následující rok 2022. Po prozkoumání dokumentů jsme zjistili, že Přádelna, mající v pronájmu od teplárny pouhých zhruba deset metrů podzemní trubky před naším výměníkem, si přirazila k ceně tepla zhruba deset procent nad úroveň ceny, za kterou jí teplárna teplo dle ceníku dodává. Při dodávkách tepla pro jedno sídliště je pak její roční zisk skoro 200 tisíc,“ tvrdí jednatel Energa Roman Němeček s tím, že ceník a výpočet výše čistého zisku Přádelny na úkor společnosti a koncových odběratelů je firma Energo ochotná doložit i poskytnout k nahlédnutí.

...tak založili firmu Enersa CZ

Kvůli sporu teď Energo přišlo se zásadním rozhodnutím. „Z důvodů, které jsou již na úrovni osobní nenávisti, kterou jsme nevyvolali, ale poškozuje naše firmy i naše rodiny, jsme se rozhodli svěřit naše tepelná hospodářství do pronájmu jinému distributorovi. Jedná se o společnost Enersa CZ. Nový licencovaný dodavatel tepla a teplé vody bude odběratele v následujících dnech o dalším postupu a cenách tepla podrobně informovat,“ sdělil Němeček a dodal, že věří, že tím se uklidní současná situace.

„Umožníme stranám nový dialog, uvolníme napětí, které již nebude kolabovat na osobních sporech jednotlivých osob a eliminujeme tím negativní dopady sporů na konečné zákazníky,“ doufá.

Jak se vstup čtvrtého aktéra do hry promítne v peněženkách obyvatel sídliště Šumavská, ale ani Němeček neumí odhadnout.

„Teď je na Enerse, jak se domluví se starostou, protože to je jednatel Přádelny. Jestli bude teplo dražší, nebo ne, bude záležet na nich. Já už do toho nemohu zasahovat,“ naznačil Němeček.