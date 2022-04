Vodáckou sezonu na Teplé Vltavě o dva měsíce zkrátí oprava mostu u Pěkné

Splouvání Teplé Vltavy chráněným územím Šumavského národního parku bude letos o dva měsíce kratší. Začne tradičně 1. května, ale skončí už posledního srpna, ačkoli v minulosti mohli vodáci na řeku až do konce října.

Důvodem zkrácení sezony je plánovaná rekonstrukce železného mostu přes řeku u Pěkné. Od začátku dubna už se mohou zájemci registrovat.

„Po dvou letech, kdy byl začátek vodácké sezony na Teplé Vltavě ovlivněný covidovou pandemií a startoval až v červnu, se konečně vracíme do běžného stavu a začínáme opět v květnu. V tomto měsíci je podle pravidel možné splouvat řeku vždy o svátcích a víkendech,“ nastiňuje mluvčí Správy NP Šumava Jan Dvořák.

Vodácký rok se oproti normálu zkrátí o dva měsíce kvůli kompletní rekonstrukci mostu u Pěkné, kde je jediné možné výstupní místo na tomto úseku řeky.

Oprava byla v plánu již delší dobu. Dosud však vlastník, kterým je obec Nová Pec, neměl dostatek financí na rekonstrukci.

„Bude to kompletní oprava velkého železného mostu přes řeku, který je posazený na kamenných pilířích. Přitom železná mostní konstrukce i oba pilíře jsou v havarijním stavu,“ zmiňuje Martin Hrbek, starosta obce Nová Pec.

Rozpočet na tuto akci je 7,5 milionu korun. „Sami bychom to z prostředků obce nezvládli. Podařilo se nám ale získat dotaci čtyři miliony, a proto můžeme tento most opravit,“ doplnil starosta.

Počet lodí regulují kvůli perlorodce

Zkrácení sezony mělo být původně ještě výraznější, práce měly začít letos už v polovině srpna. Díky vstřícnosti starosty se však posunou až na začátek září.

„Okolí mostu se využívá nejen jako výstupní, ale i jako nástupní místo pro úsek Pěkná – Nová Pec. Bude nutné ho poskytnout jako manipulační prostor pro stavební práce bez možnosti pohybu veřejnosti,“ vysvětluje Dvořák. Proto bude od 1. září uzavřený také úsek Vltavy od Pěkné do Nové Pece.

„Obci Nová Pec patří velké poděkování, protože do konce srpna splouvá tradičně nejvíce vodáků. Zastavení sezony v polovině měsíce by tak bylo velmi nepříjemné pro minimálně stovky zájemců o využití tohoto jedinečného úseku Vltavy,“ doplňuje Dvořák.

Přesto však vodáci s jedním dnem počítat nemohou. Bude to z důvodu demontáže železné mostovky. „Tento den bude upřesněn po dohodě se stavební firmou, a to nejpozději do června,“ ujišťuje Dvořák. Registrovaným vodákům na tento den bude bezplatně nabídnut náhradní termín nebo vrácen poplatek.

Úsek Teplé Vltavy mezi Soumarským mostem a Pěknou měří 16 kilometrů. V minulosti sjížděli vodáci řeku bez omezení. Regulaci zavedl návštěvní řád Národního parku proto, že nadměrný provoz lodí může ovlivnit populaci perlorodky. Zákaz splouvání platí ve chvíli, kdy výška hladiny u Soumarského mostu klesne pod 50 centimetrů.

Pokud je stav vody do 61 centimetrů, plavidla musí doprovázet průvodce. Za den jich může vyplout maximálně 63. Bez doprovodu smějí vodáci na Teplou ve chvíli, kdy je výška vody nad 61 centimetry.

Při této hladině může denně na řeku až 180 plavidel. Momentálně se hladina pohybuje okolo šedesáti centimetrů.