V roce 2018 v Temelíně zimní stadion odmítli, teď lidé hlasovali pro

Zatím se u krásně střižených trávníků v Temelíně na Budějovicku scházejí fotbalisté. Do pár let ale možná budou na východní okraj obce s výhledem na jadernou elektrárnu mířit také sportovci s hokejovou výstrojí. Těsně vedle dvojice fotbalových hřišť by do několika let mohl přibýt také zimní stadion.

Nápad to není nový, dlouhou dobu ale ležel u ledu. Oživilo ho až víkendové místní referendum, v němž se obyvatelé obce vyjádřili pro vybudování haly.

Přitom už před několika lety se vedení obce o podobný projekt snažilo. Souběžně s posledními komunálními volbami v roce 2018 jej ale místní odmítli. Nešikovně položenou otázkou obsaženou v referendu navíc zabránili jakékoliv podobné výstavbě v příštích letech.

„Je to škoda, že se to už tenkrát nedotáhlo do konce. Aspoň by si naše děti mohly vybrat. Teď tu je jen fotbal a nic víc,“ vysvětluje jedna z obyvatelek obce s osmi sty obyvateli, která bydlí poblíž areálu.

„Jenže kdo by to zaplatil? Vždyť to všechno mělo jít z obecního rozpočtu. Tohle mi přijde jako lepší nápad,“ oponuje jí další z místních obyvatelek.

Lidé v Temelíně se o víkendu stejně jako na čtyřech dalších místech kraje rozhodovali, jak se promění jejich obec. Referenda se zúčastnilo celkem 64 procent registrovaných voličů, z nichž 61 procent bylo pro zrušení starého rozhodnutí a vyslovilo souhlas s postavením zimního stadionu.

Nové rozhodnutí místních musí ještě posvětit jedenáctičlenné zastupitelstvo. Teprve poté bude možné dále plánovat, co přesně by v obecním sportovním areálu mohlo vyrůst.

„Objevil se zájemce, který by chtěl stadion postavit. Už to ale není projekt, který dříve navrhovala obec. Lidem tu vadilo, že by se měl platit z naší kasy, nyní to tak nebude. To je asi vedlo k tomu, že nakonec přehodnotili svůj názor,“ dobře si uvědomuje starosta Temelína Josef Váca. Na druhou stranu se mu ulevilo, že se obec zbavila problému se špatně nastaveným referendem.

Před pěti roky chtěla obec vystavět centrum, jehož součástí by byla i multifunkční sportovní hala a ubytovací prostory až pro třicet osob. Rozpočet na sportoviště byl tehdy okolo 110 milionů korun. Podle starosty se měl takový projekt bez problémů uživit i díky tomu, že podobné stavby v okolí chybí a byl zájem je využívat.

V hale má být i curlingová dráha

Souhlasí s ním také iniciátor referenda a obyvatel Temelína Josef Mertl, který chce společně s řadou investorů plány na stavbu krytého moderního kluziště oživit.

„Nové referendum bylo nezbytné pro to, aby se zrušil účinek toho starého. Proto jsme přišli na obec s tím, že by náš sportovní klub měl zájem něco takového vystavět. Národní sportovní agentura (NSA) navíc na podobné projekty dává dotace, čehož bychom mohli využít,“ přibližuje svůj záměr Mertl.

Zatím ale neví, jak bude nové sportoviště vypadat. V plánu má vedle standardního kluziště vybudovat také curlingovou dráhu. Otázkou ale zůstává, zda se mu podaří sehnat dostatek financí. Sám Mertl přiznává, že to v době rostoucích nákladů na stavební práce i materiály bude náročné.

„Musíme si zajistit dostatečně silné investory, abychom vůbec dostali dotaci od NSA. Bez ní bychom zřejmě nebyli schopní projekt dotáhnout do konce. Takže i pokud to vše projde přes zastupitele, není vůbec jisté, zda stadion nakonec postavíme,“ připouští Mertl, který by vybudováním haly chtěl zajistit zázemí tamějšího sportovně založeného spolku Eskymáci.

Právě z takového postupu má strach starosta Váca, podle něhož se může stát, že investorům dojdou peníze a sportoviště zůstane pouze nedokončeným staveništěm.

„Musíme celou výstavbu smluvně ošetřit, aby se takové riziko minimalizovalo. Bude důležitá komunikace s panem Mertlem a také o tom, v jaké formě pan Mertl pozemek získá,“ neskrývá obavy starosta.

Mertl si je ale jistý, že podobná situace nastat nemůže. „Jelikož budeme žádat o dotaci od NSA, budeme muset mít doložené, že jsme schopní projekt dotáhnout do konce. Pokud neseženeme dostatek peněz od sponzorů nebo investorů, tak do toho pochopitelně nepůjdeme. Nedostaneme totiž od agentury žádnou dotaci a bez ní bychom na to neměli,“ podotýká.

Starosta už předem odmítá jakoukoliv možnost, že by se obec měla na stavbě podílet. Nevylučuje však další spolupráci s Mertlem. Podmínkou však má být, aby objekt spravoval fungující spolek nebo sportovní klub.

„V takovém případě můžeme podpořit například budoucí dětský bruslařský oddíl dotací z našeho rozpočtu,“ potvrzuje Váca.