V Temelíně letos proinvestují 3,1 miliardy. Chtějí přijmout sto zaměstnanců

Letos uplyne 25 let od chvíle, kdy Jaderná elektrárna Temelín začala vyrábět energii. Mnohým se vybaví fotografie z té doby, na níž při zahájení provozu tehdejší premiér Miloš Zeman „vášnivě“ políbil předsedkyni Úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou.

Od té doby už ČEZ do modernizace elektrárny investoval přes 34 miliard korun. A 60letá životnost celého zařízení se tak může ještě o dekádu i dvě prodloužit.

Nevyloučil to Bohdan Zronek, člen představenstva ČEZ a ředitel divize jaderná energetika, když představoval hlavní akce na Temelíně v letošním roce. „Musí to samozřejmě dávat smysl, ale je známé, že na některých místech skutečně žádají o prodloužení licencí a elektrárnám tam tak chtějí prodloužit životnost na 70 až 80 let,“ upozornil.

Zdůraznil, že vedení elektrárny i ČEZ bude vždy v těchto věcech velmi opatrné, provoz musí být ekonomicky výhodný a také maximálně bezpečný. „My máme na taková rozhodnutí ještě dost času,“ podotkl.

On i temelínské vedení nyní vyhlíží nejbližších pět let, kdy se chystá několik zásadních věcí. Některé z nich už letos, kdy je naplánovaných 188 investic za 3,1 miliardy.

Mezi hlavní události bude patřit jedna odstávka, nové palivo od firmy Westinghouse či postupný přechod na nový řídicí systém. To všechno má za cíl zajistit bezpečný provoz na dalších 35 let a dlouhodobě dosahovat průměrné roční výroby z obou českých jaderných elektráren na úrovni 32 terawatthodin (TWh), což je o dvě TWh více než dosud.

„Roční výroba se bude mezi jednotlivými roky lišit. Záležet bude především na počtu odstávek. V případě Temelína budeme střídat roky s jednou a se dvěma odstávkami,“ uvedl Zronek.

Narazil tím na skutečnost, že teprve podruhé v historii čeká elektrárnu pouze jedno odpojení. Poprvé to bylo v roce 2017. „V praxi to bude znamenat, že provoz obou bloků bude aktuálně 14 měsíců, tedy o čtyři měsíce více než při původní palivové kampani. Nicméně stále to není cíl. Ten bude 16 měsíců provozu a dva měsíce odstávky,“ spočítal Jan Kruml, ředitel Jaderné elektrárny Temelín. První blok odpojí na dva měsíce na začátku června.

Letos také Temelín přijme palivo od firmy Westinghouse. Dodávky budou obsahovat přes sto palivových souborů. Pro Westinghouse je to návrat po 15 letech. Druhý dodavatel, francouzský Framatome, dodá palivo příští rok. „Držíme strategické zásoby v obou našich jaderných elektrárnách a rozdělili jsme dodavatele paliva. Dlouhodobě tak zvyšujeme energetickou bezpečnost České republiky,“ doplnil Zronek.

Nainstalovali 80 kilometrů kabelů

V létě by měl první blok v Temelíně přejít na řízení novým systémem, energetici na tom pracují od roku 2022. „Jednotlivé části softwaru i hardwaru ověřujeme v testovacím prostředí ještě před nasazením. Při odstávce pak systém prověříme v ostrém prostředí. Poté by už měl první blok najíždět pomocí nového systému,“ upřesnil Kruml.

Tato změna je hodně unikátní. Při modernizaci energetici instalovali například osmdesát kilometrů kabelů. Systém obsahuje tisíce informačních a ovládacích displejů, vyšší tisíce ovládaných zařízení a za sekundu jím projdou desítky tisíc zobrazovaných informací.

Letos plánuje ČEZ do Temelína přijmout také téměř stovku nových lidí. Loňský rok byl v tomto ohledu rekordní, když nastoupilo 165 zaměstnanců a celkem jich tak Temelín má 1 495. Z toho je 193 žen. „A chtěli bychom, aby jejich počet i nadále rostl,“ dodal Kruml.

Obecně mají na práci v elektrárně šanci především lidé s technickou praxí nebo vzděláním, zájem je o strojaře, elektrikáře nebo materiálové inženýry. Napřesrok začnou nastupovat také noví zaměstnanci ze školy z nedalekých Hněvkovic, se kterou ČEZ úzce spolupracuje. „Plánujeme, že bychom podobnou spolupráci uzavřeli i na dalších školách,“ upozornil Zronek. Nouze je dlouhodobě především o svářeče.