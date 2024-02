Jihočeský kraj chystá podmínky pro malý reaktor v temelínské elektrárně

Příslušný návrh aktualizace vedené ve zkráceném řízení už schválili loni krajští zastupitelé, začátkem března má projít veřejným projednáváním. V textu se přitom nahradil výraz „plochy pro využití pro dostavbu třetího a čtvrtého bloku jaderné elektrárny“ obecnějším vyjádřením „pro nové jaderné zdroje“.

Znamená to, že vedle SMR se prostor nabídne současně také dostavbě původně plánovaných dvou nových reaktorů? „Vymezujeme jen lokalitu pro stavbu jaderných zdrojů. Co tam bude, to je otázka technologie,“ uvedl jihočeský hejtman Martin Kuba.

Připomněl, že o nových zdrojích jaderné energie právě jedná vláda. Dostavba bloků se týká Dukovan, první modulární reaktor by měl stát u Temelína.

Podle vedoucí krajského oddělení územního plánování Věry Třískové se zkráceným řízením rozumí společné projednávání dokumentu jak veřejností, tak i institucemi v jeden den. Případné námitky musí kraj vypořádat a o konečném znění znovu rozhodnou zastupitelé. Aktualizace řeší jak prostory pro nové jaderné zdroje, tak i pro budoucí staveniště včetně koridoru pro vyvedení energie.

Plán počítá s dostavbou dvou bloků na připravených základech a navíc s místem pro SMR na zelené louce vedle areálu. Kvůli malým reaktorům založil kraj spolu se společností ČEZ firmu South Bohemia Nuclear Park, která má ambice vyvíjet tyto modulární reaktory a nabízet je i do zahraničí.

Hejtman Kuba k tomu podotkl, že jižní Čechy se těmito projekty stávají krajem s největší podporou jaderné energie v Evropě. Podle vlády je přes rozvoj obnovitelných zdrojů energie stále nedostatek a při současném růstu spotřeby bychom mohli ztratit už v roce 2050 energetickou soběstačnost.

Příslušná aktualizace územního rozvoje se zabývá vyvedením nové energie do nedaleké rozvodny Kočín, zvýšením její kapacity a stavbou nákladového přístaviště na levém břehu řeky v Týně nad Vltavou. To bude sloužit výhradně pro stavby nových jaderných zdrojů. Kromě připravených pozemků v areálu temelínské elektrárny nový plán územního rozvoje počítá i s možným záborem vedlejší zemědělské půdy nebo využitím stávající silnice do Temelína pro účely staveniště.

Bude z Vltavotýnska jaderné staveniště?

Podle některých kritiků by se případná kumulace jaderných staveb mohla negativně podepsat na životě místních obyvatel. Může jim přinést pracovní příležitosti, ovšem také zhoršení kvality života. Stavby se totiž dotknou místní infrastruktury a přinesou nároky i na ubytování tisíců dělníků.

Týn nad Vltavou podobnou etapou prošel při stavbě prvních dvou bloků Temelína, podle dnešních představ ho potká období ještě náročnější. Zároveň se totiž testuje nedaleká lokalita Janoch jako možné místo pro hlubinné úložiště vyhořelého radioaktivního odpadu. „Je otázkou, jestli si to okolní obce uvědomují,“ míní expert na jaderné zdroje spolku Calla Edvard Sequens.

Spolek Platforma proti hlubinnému úložišti sdružující 38 měst a obcí upozorňuje, že kvůli vládní strategii bude muset být úložiště vyhořelého jaderného paliva mnohem větší, než se plánovalo.

„Současná vláda nejenže dosud nedokázala transparentně vyřešit místo pro úložiště, ale rozhodnutím o dostavbě dalších bloků zásadně mění jeho parametry,“ namítá mluvčí Platformy a starosta Horažďovic Michael Forman.

Hlubinné úložiště představující kilometry vrtů a chodeb má začít fungovat v roce 2050. Modulární reaktor mají v Temelíně spustit v roce 2034. O dostavbě dvou nových bloků se zatím nerozhodlo. Jaderný park kolem SMR má být příležitostí pro vědce, vývojáře a experty.