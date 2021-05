S Jirkou Lábusem se hodně nalítáme, hodnotí natáčení Bambitky Vladyka

„Všechno seber a mizíme,“ říká rádce Lorenc v podání Jiřího Lábuse, když se svým kolegou Ferencem vtrhává do jedné z královských komnat. „Ty ber peníze, já beru jídlo,“ doplňuje ho Ferenc, kterého hraje Miroslav Vladyka.

Ihned je ale zastavuje Ondřej Vetchý, jenž v připravovaném pokračování pohádky Tajemství staré bambitky hraje spravedlivého loupežníka Karabu. Václav Noid Bárta v roli podkoního Václava ale dvojici vykutálených rádců zachrání.

Právě v těchto dnech dokončuje na jindřichohradeckém zámku režisér Ivo Macharáček natáčení druhého dílu pohádky. Rozlehlé nádvoří se proto hemží královskými zbrojnoši, kteří se potulují i po chodbách a komnatách.

„Procházeli jsme si spoustu zámků. Chtěli jsme velkolepý, který jsme našli právě tady. Je to tu velké, krásně, malebné a snad i adekvátní naší pohádce,“ pochvaluje si romantické kulisy přestavěného hradu Macharáček.

Filmový štáb se k druhému pokračování vrátil po deseti letech. I tentokrát režisér svěřil hlavní role hercům z prvního dílu – Tomáši Klusovi, Kamile Janovičové, ale také zmíněnému Jiřímu Lábusovi, Miroslavu Vladykovi nebo Ondřeji Vetchému.

„Byl jsem sám překvapený, že už je to deset let. Pohádku jsem viděl několikrát v televizi, takže jsem neměl problém do své role hned proniknout,“ potvrzuje Lábus, že se bez problémů dostal do postavy jednoho z rádců, kteří myslí jen na svoje dobro.

Natáčení si užíval i Miroslav Vladyka. Podle něho se tentokrát stalo skutečným dobrodružstvím.

„Pro mě je to skoro až akční film a s Jirkou Lábusem se tu hodně nalítáme, napereme a naskáčeme. Sám jsem nevěřil, jaké akrobatické kousky oba ve svém věku zvládneme. První díl byl v tomto ohledu nic proti tomu, co teď uvidíte,“ líčí se smíchem Vladyka.

Hudbu skládá Noid Bárta

Potvrzuje to i režisér Macharáček, podle něhož se snažil připravit velkolepější pohádku než v případě prvního dílu.

„Bude to jiné v tom, že děj je vrstevnatější, s více linkami. Je výpravnější a šli jsme do větších exteriérů. Máme také hodně koní a písničky jsou napsané více filmově. I tak se ale snažím, aby celé natáčení bylo co nejpříjemnější. Věřím tomu, že ta energie, která je mezi lidmi, se odrazí do celého výsledku,“ vysvětluje.

Zajímavostí je také obsazení Václava Noida Bárty do role podkoního Václava, který se z obyčejného pohůnka stane padouchem v drahých šatech. Kromě toho se ale také významným způsobem podílí na tvorbě hudby.

„Složil jsme pro Bambitku sedm písniček a podle prvních reakcí se dětem i rodičům líbí. V létě mě čeká i skládání scénické hudby. Snažím se držet stylu studia Walt Disney, aby si v ní našel své i dospělý divák,“ podotýká Bárta.

Herce i celý štáb čeká na jindřichohradeckém zámku posledních pár dní, zbývá jim dotočit jen několik scén.

„Strávili jsme tu krásných 12 natáčecích dní a mám pocit, že za tu dobu jsme celé město pohádkou pobláznili,“ říká Macharáček s tím, že premiéru by pokračování Tajemství staré bambitky mělo mít 9. prosince. „Uvidíme, jestli se nám podaří udělat pro Hradečáky i nějakou předpremiéru,“ doplňuje režisér.