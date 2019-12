Odvolaný tajemník Strakonic si před soudem o výpověď podal ruku se starostou

Bývalý tajemník a vedení radnice v čele se starostou Břetislavem Hrdličkou (Strakonická veřejnost) si před soudem podali ruku. Spor, který trvá od listopadu 2017, uzavřeli smírem.

„Vzájemně jsme se dohodli. Já svou výpověď uznám a na pozici tajemníka definitivně skončím. Oni mi naopak poskytnou náhradu nehmotné újmy,“ komentoval pro MF DNES po projednání Vladimír Stroner.

Co obnáší náhrada nehmotné újmy, neupřesnil on ani starosta. „Hodnotím to kladně, vyšli jsme si navzájem vstříc a dohodli se k oboustranné spokojenosti. Více to nyní komentovat nemohu,“ sdělil Břetislav Hrdlička.

Právě starosta před dvěma lety navrhl Stronera z pozice tajemníka odvolat. Výpověď pak musel potvrdit ředitel krajského úřadu. „Odvolávám ho na základě toho, že má pozitivní lustrační osvědčení,“ řekl tehdy šéf radnice.

Tajemník však od začátku spolupráci s StB popíral. „Jsem evidován jako osoba v archivu bezpečnostních složek. Ale ne jako spolupracovník StB, ale jako údajný spolupracovník vojenské kontrarozvědky, ještě navíc v pomocném protokolu. To znamená, že nějaký pracovník vojenské kontrarozvědky mě tehdy před 43 lety jako vojáka základní služby zapsal proto, že můj strýc, bratr mého tatínka, emigroval v roce 1947 do Velké Británie,“ zdůraznil dříve Stroner.

Nakonec mu dal za pravdu i obvodní soud v Praze 7, který rozhodl, že byl jako spolupracovník StB evidován neoprávněně.

Stroner tak úspěšně požádal o obnovení řízení o svém odvolání z pozice. Letos v září ředitel krajského úřadu rozhodl, že s výpovědí nesouhlasí. Po středě je však jasné, že už se Stroner nevrátí. „Celá situace pro mě byla velmi vyčerpávající,“ přiznal.

Radnice se za výpověď, která se později ukázala jako neopodstatněná, omlouvat nebude.

„Nemůžeme se omlouvat za to, že ho stát zapsal do registrů. Nic jsme tehdy nezanedbali a postupovali podle zákona,“ dodal starosta Hrdlička. Komise vybere nového tajemníka příští týden.