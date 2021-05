Nová cesta k Zoo Tábor má vyřešit stížnosti místních na provoz a prašnost

Obyvatelé Větrov, které spadají pod Tábor, trpí kvůli autům mířícím do zdejší populární zoo.

V uplynulých měsících měli klid, protože byl areál zavřený v souvislosti s koronavirovými opatřeními, ale když se před pár týdny otevřel, problémy se vrátily. Místní tu napočítali i pět stovek aut za den.



„Je to opravdu šílené, hodně nám to teď znepříjemňuje život,“ postěžovala si v závěru května na zasedání zastupitelstva jeho členka Irena Ravandi (ODS), která v obci žije.

Špatnou dopravní situaci má vyřešit nová příjezdová cesta. Ta propojí hlavní silnici přímo s parkovištěm u areálu zoo a úplně se vyhne obci. Loni na podzim zastupitelé schválili zadání změny územního plánu a město teď doufá, že se podaří komunikaci postavit příští rok.

„Cesta je opravdu potřeba a věřím, že celé věci pomůže,“ domnívá se starosta Tábora Štěpán Pavlík (Tábor 2020).

Nyní se čeká na výsledek veřejného projednání.



„Do konce června by tato fáze měla skončit, pak to budeme posouvat dál, zatím harmonogram naplňujeme,“ doplnil Pavlík a dodal, že pokud vše půjde, jak má, mohlo by se po nové cestě začít jezdit už v květnu 2022.

Podle ředitele zoologické zahrady Evžena Korce to ale nemusí být ještě tak jednoznačné.

V minulosti nebylo jednoduché se dohodnout například ani na tom, kudy má nová příjezdová cesta přesně vést.

„Diskutovalo se o tom skoro rok a brzdilo to další kroky. Nicméně nakonec se na podzim schválila jedna varianta, kudy cesta půjde,“ uvedl Korec a dodal, že komunikaci už nechalo vedení zoo vyprojektovat, teď čekají na výsledky veřejného projednání.

„Novou cestu bychom pak měli vybudovat na vlastní náklady. Nebude asfaltová, ale štěrková,“ doplnil ředitel.

Místním vadí také velká prašnost současné příjezdové cesty k areálu na okraji obce. Tu se město snažilo letos snížit, podle Ravandi to ale nestačilo.

„Cesta je sice opravená, ale jen z pohledu návštěvníků. Hlavní problém té komunikace – strašlivá prašnost – ale zůstala,“ přiblížila ostatním zastupitelům hlavní problém, který trápí obyvatele přilehlých domů.

Návštěvníci bloudí obcí

„Cestu jsme opravili tak, aby to bylo hospodárné. Chtěli jsme to stihnout před začátkem letošní sezony, což se povedlo,“ uvedl starosta Pavlík.

Podle něj by větší investice do vylepšení stávající příjezdové cesty nedávala smysl, protože nová komunikace má právě z té současné auta vyhnat.

„Z tohoto hlediska by se nákladná rekonstrukce nevyplatila,“ řekl Pavlík na zastupitelstvu.

Problematické je podle Ireny Ravandi i dosavadní dopravní značení, které má návštěvníky navádět k zoologické zahradě.

„Myslím si, že zrovna tady nechceme nic nesplnitelného, jedná se jen o lepší navigaci k areálu,“ podotkla zastupitelka.

Návštěvníci totiž často nevědí, kudy se mají do zoo přes Větrovy dostat. Někdy tak například špatně odbočí a musí se pak otáčet, nebo jezdí po úzkých komunikacích mezi domy. Provoz v obci je kvůli tomu chaotický, snížila se i bezpečnost.

„Dopravní značení už také řešíme, čekáme na vyjádření dopravního inspektorátu, pracujeme na tom od zimy,“ přiblížil starosta.

Ravandi na zastupitelstvu zmínila i situaci, kdy kvůli opravě příjezdové cesty návštěvníci nechávali auta na nedalekém parkovišti a do zoo museli po svých. „Stačilo tak málo a provoz v obci se výrazně snížil,“ popsala Ravandi.

Přineslo to ale i jiné problémy. „Tím, že návštěvníci chodili pěšky, vznikal nepořádek jiného charakteru. Lidé odhazovali po ulicích odpadky, na určitých místech byly dokonce i exkrementy. Ale ukázalo se, že hlavní věci, které nás nejvíc trápí, se tím dočasně vyřešily,“ dodala Ravandi.