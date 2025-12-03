Zaparkovat na sídlištích bývá zejména v odpoledních a večerních hodinách téměř nemožné. Táborské sídliště Nad Lužnicí, kde má podle posledního sčítání obyvatel trvalý pobyt přes sedm tisíc lidí, není výjimkou. Situaci může alespoň zčásti vyřešit nový parkovací dům Sojčák, který postavili na rohu ulic Světlogorská a Vídeňská. Nabízí 235 rezidentních míst, nyní jich je obsazených již 185.
„Rezidenti si pronajímají stání. Pokud má někdo dvě tři auta, tak může na tomto místě parkovat jakýkoliv ze svých vozů,“ řekl Ondřej Semerák, jednatel Technických služeb Tábor, které zajistí provoz domu.
Roční parkování vyjde zájemce na 12 tisíc korun. Majitelé elektromobilů zaplatí o šest tisíc více. Těch se dovnitř vejde celkem 51. Nabíječky firma namontuje až ve chvíli, kdy bude dané místo pevně obsazené. Zvýšené nájemné pro elektromobily proto počítá i s poplatkem za správu nabíječky. Cena odebrané elektřiny bude shodná s vysoutěženou cenou pro město Tábor. Pronájmy potrvají vždy rok s automatickým obnovením v případě zájmu nájemníka.
Začátek parkování původně město plánovalo až na leden příštího roku. „Očekáváme, že když budou mít lidé podepsané smlouvy a zaplacený poplatek na celý rok, tak budou moci od čtvrtka či od pátku tento týden už začít parkovat,“ nastínil Semerák. Do konce roku řidiči zaparkují bezplatně.
Celkové náklady na stavbu se budou pohybovat mezi 90 a 92 miliony korun bez daně. Hrubá stavba vyšla na téměř 88 milionů, bylo ji však potřeba vybavit závorami či kamerami. Práce začaly loni v říjnu.
Stěny se zazelenají
Zítra se uskuteční den otevřených dveří pro žadatele. Ti se dozvědí, kde se nachází jejich parkovací místo nebo například bližší informace o chodu parkovacího domu. Semerák zmínil, že zavírací doba bude ve 21 hodin. Parkující se pak dovnitř dostanou pomocí čipové karty.
Parkovací dům má dva samostatné vjezdy z ulic Světlogorská a Vídeňská, které obsluhují jeho příslušnou polovinu. „Nejsou vzájemně propojené, takže se rozředí dopravní zatížení ulic. Vjezd a výjezd obsloužíte z jedné ulice,“ popsal táborský starosta Štěpán Pavlík.
Stavba má za sebou již první zkoušku, její část už sloužila při cyklokrosovém světovém poháru na konci listopadu. Pavlík uvedl, že tato akce umožnila si všechno vyzkoušet. Starosta připustil, že ze začátku může mít stavba dílčí nedostatky, ty zásadní se však městu podařilo odladit.
Táborský parkovací dům jako zelený ostrov, rostliny se budou pnout po lankách
Budova zvenku vypadá jako šedá krabice. Jan Dvořák z ateliéru Dvořák architekti poukázal na to, že chtěli přiznat podstatu použitých materiálů. Na stěnách vznikl vzor z cortenových prvků a diagonálních lan. „Není samoúčelný, ale je určený pro popínavé rostliny,“ přiblížil. Vzhledem k požárním omezením půjde spíš o rozkvetlé jemnější rostliny, fasáda nemůže porůst celá.
Máj: přípravy pokračují
Problémy s nedostatkem parkovacích míst řeší denně i řidiči na českobudějovickém sídlišti Máj. Město tam proto v ulici Ant. Barcala vybuduje parkovací dům, který pojme čtyři sta vozidel. Stavba vznikne v režimu design and build, což znamená, že vítězné konsorcium Hochtief CZ a Metrostav DIZ ji nejen postaví, ale i naprojektuje.
Smlouvu se zhotoviteli Budějovice už podepsaly. „Týká se nejen parkovacího domu, ale i budoucí nové trolejbusové točny a té provizorní točny po dobu výstavby. V tuto chvíli je už dokončená podrobná studie celého okolí a začnou pomalu projekční práce,“ komentoval náměstek primátorky Lubomír Bureš.
Sdružení stavebních firem má na kompletní dokončení projektu 720 dní od podpisu smlouvy. Pokud vše půjde podle plánu, hotovo by mělo být na podzim 2027. Práce vyjdou na přibližně 280 milionů korun. V budově vznikne i služebna městské policie a zázemí pro řidiče městské hromadné dopravy.