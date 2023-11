Tábor plánuje stavbu druhé ledové plochy za 120 milionů, požádá o dotaci

Podle zástupců radnice by druhá ledová plocha v Táboře našla využití. „Je to záměr, po kterém je ve městě velká poptávka. Chceme tímto krokem vyjít vstříc různým hobby hokejistům, školním skupinám a dalším zájemcům o bruslení na ledě. Ti teď musí jezdit na zimní stadiony do Plané nad Lužnicí a Milevska,“ uvedl táborský starosta Štěpán Pavlík.

Město nyní hledá firmu, která se výstavby nové ledové plochy ujme. Výběrové řízení vypsalo v režimu Design and Build. „To znamená, že jedna firma připraví projekt a zároveň zařídí stavbu. Rozhodli jsme se pro to i z časových důvodů, abychom vše stihli vysoutěžit do konce února,“ vysvětlil starosta.

Na jaře totiž radní plánují zažádat o dotaci u Národní sportovní agentury, která by mohla pokrýt 70 procent celkových nákladů. Pokud by Tábor grant nezískal, zvažoval by, zda se do projektu pustí.

V létě opraví chlazení

„Když si uvědomíme, že se bavíme o akci za přibližně 120 milionů korun, je dotace významná. Přesnější cena vzejde z výběrového řízení, ale už teď víme, že to pro Tábor představuje velký projekt. Chceme proto být připraveni na to, až bude Národní sportovní agentura granty vypisovat,“ sdělil Pavlík.

Doplnil, že samotnou stavbu haly vítězná firma pravděpodobně zahájí na podzim 2024. První bruslaři by pak na led vstoupili začátkem roku 2026.

Využívanou ledovou plochu na stávajícím zimním stadionu čeká rekonstrukce v polovině příštího roku. „Je potřeba opravit čpavkový systém chlazení, který funguje desítky let. Led se rozpustí v dubnu po konci hokejových soutěží. Rekonstrukce se uskuteční přes léto, aby se mohla ledová plocha připravit před začátkem následující sezony,“ přiblížil Pavlík.

Za modernizaci systému město zaplatí 15 milionů korun. Podobně nákladnou investici plánují Tělovýchovná zařízení města Tábor i v roce 2025, kdy na střeše stadionu přibudou fotovoltaické panely.