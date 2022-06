První hořáky a pochodně pro ohňové show si vyráběli z rozstříhaných džín

Sylva a Jiří Zaťkovi jsou manželé, ale také šermíři, kejklíři a komedianti. Kromě toho, že byli jedni z prvních, kteří v Česku předvedli ohňovou show, jsou neodlučně spjatí s českokrumlovskými Slavnostmi pětilisté růže.

S představením Inflamenus na nich vystupují více než dvacet let. A chybět nebudou ani při letošním ročníku, který potrvá od pátku do neděle. V rozhovoru odpovídají společně.

Na co se mohou těšit ti, kteří na vaše představení vyrazí?

Máme široký záběr, tím hlavním budou nejspíš ohnivá vystoupení, ať už zaměřená na Orient, Španělsko, nebo fantasy. Také chodíme na chůdách, tančíme s hady nebo děláme scénická vystoupení s bičem. Dříve jsme dělali i orientální vystoupení, kde jsme si lehali na hřeby, tančili se šavlí nebo chodili po střepech.

Kolik let už se tomu věnujete?

To bychom si raději nechali pro sebe (smích). Můžeme ale říct, že nás to živí od roku 2000, vystupovat jsme ale začali už o dost dříve.

A jak jste se k takové, rozhodně méně obvyklé profesi, dostali?

Přes naše koníčky. Hlavně díky šermu a tanci. Dělali jsme latinskoamerické tance, bojová umění a historický šerm. Začátky byly dost zajímavé, moc lidí to tu nedělalo, nebyl internet, maximálně jsme viděli něco málo na kazetách. Velký problém bylo také vybavení. Jelikož jsme byli jedni z prvních, kdo v České republice dělal ohnivé show, museli jsme si vše vyrobit sami. Například první hořáky a pochodně jsme si vyráběli z rozstříhaných džín.

Kolik akcí s vaším vystoupením ročně objedete?

Když byla slabší sezona, tak kolem 60, když lepší, tak i 80. Za ty roky jich už musely být tisíce. Navíc není akce jako akce, občas udělá člověk jedno vystoupení za den, jindy musí zvládnout tři. Každá denní doba si také žádá jiné vystoupení, s tím jsme ze začátku trochu bojovali.

Bojovali? Můžete to upřesnit?

Začínali jsme s ohnivým vystoupením, to ale přes den zcela ztrácí své kouzlo, museli jsme rozšířit repertoár. Začali jsme se věnovat hadům, šavlím a orientu celkově. S rozmachem internetu nám pak ohromně vzrostla konkurence. Rozšířili jsme tak ještě víc náš záběr a začali chodit na chůdách a dělat španělskou show, která se dá uplatnit i na western. Časem jsme se ale museli zase trochu zklidnit.

V jaké podobě tedy mohou lidé vaše show vidět dnes?

To nejde říct tak jednoduše. Klienti chtějí často změnu, nejen jinak scenicky pojaté vystoupení, ale něco zcela jiného. Začali jsme nabízet své služby jako takový balíček. Když si nás pozvete třeba na ples, nabídneme vám například chůdy na úvod, tanec s hady jako prostřední vystoupení a na závěr ohňovou show.

Potřebujete po tolika letech praxe ještě trénink, nebo už je pro vás vystupování rutinou?

Dříve jsme trénink téměř nepotřebovali ale po dvou letech covidu, kdy jsme z toho naprosto vypadli, jsme se k němu museli opět vrátit. Zrovna teď se intenzivně připravujeme na slavnosti v Krumlově. Ale člověk časem zjistí, že trénink není všechno. Pokud má být vystoupení dobré a potěšit diváky, člověk do něho musí dát duši a předstoupit před diváky s velkou pokorou.

Krumlov je naše srdcovka, je to jedna z mála akcí, která nehledá stále novou senzaci, ale obrací se právě na umělce, se kterými mají dlouhodobě dobrou zkušenost.

Covid asi vaše podnikání hodně omezil?

Nechceme si tady stěžovat, ale samozřejmě to nebylo lehké. Živí nás kultura a ze dne na den nám vypadly veškeré zdroje financí. Ze všech akcí, které za rok objedeme, nám jich zbylo asi tak osm, nikdo nechtěl riskovat, že si nás zaplatí a následně bude muset akci zrušit. Jediný příjem, který nám zůstal, bylo vystoupení ve Westernovém městečku v Boskovicích. Museli jsme se přizpůsobit a hledat nové možnosti, teď stojíme zase před rozhodnutím, jestli se naplno vrátit ke kultuře.

Když už jste zmínili Krumlov, co pro vás jeho slavnosti znamenají?

Je to naše srdcovka, je to jedna z mála akcí, která nehledá stále novou senzaci, ale obrací se právě na umělce, se kterými má dlouhodobě dobrou zkušenost. Díky tomu tam jezdíme přes 20 let a vždy se moc těšíme. Všichni komedianti se tam znají, jezdíme tam jak na rodinné setkání. O to víc je pro nás důležité, abychom měli všechno dobře natrénované a aby byli diváci i pořadatelé maximálně spokojení.

Dá se atmosféra Krumlova srovnat s jinými festivaly?

Krumlov má dvě velké výhody, za prvé je to festival s placeným vstupným, takže máte jistotu, že lidé, kteří přijdou, mají o vaše vystoupení zájem a nejsou to jen nějací prudiči. Za druhé je to jeden z mála festivalů, který je stále zaměřený na historii. Takových už dnes moc není. Z většiny městských slavností, které byly dříve hlavně o historii, se bohužel postupně staly pivní festivaly. Samozřejmě to chápeme, doba se mění a lidé teď chtějí jiné věci, ale osobně nás to mrzí. Podobná atmosféra jako v Krumlově je tak pro nás už jen na Karlštejně. Je to dost symbolické, jednou slavností sezonu otvíráme a druhou zavíráme.

Budete se letos účastnit historických průvodů, které jsou pro Slavnosti pětilisté růže typické?

V pátek budeme mít vystoupení na náměstí, tam nás průvod nabere a budeme s ním pokračovat až do pivovarských zahrad. V sobotu se ale zúčastníme jen denního průvodu. Večer nás totiž čeká velké vystoupení v zahradách, kde průvod končí, a kvůli přípravě, která zabere několik hodin, se k němu nestihneme připojit. Lidé si nás ale budou moct užít od 11 hodin v plné parádě.

Jezdí s vámi na akce i nová generace šermířů a kejklířů, nebo zájem o podobné činnosti upadá?

Současná generace je od té naší odlišná. Je jich méně, ale mají neuvěřitelné možnosti. Mají internet, workshopy i kvalitní instruktory, technicky jsou tak na velice vysoké úrovni. Bohužel to ne vždy dokážou pořádně prodat. A to i přes to, že mají kvalitní vybavení i kostýmy, které lze dnes koupit. My, co si nevyrobili, to jsme neměli. Fireshow jsme začínali jen s petrolejem, doteď si pamatujeme tu pachuť, kterou jsme měli v puse ještě tři dny po vystoupení.