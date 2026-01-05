Žena měla useknutou hlavu. Podezřelého partnera policie dosud nemohla vyslechnout

  17:36,  aktualizováno  17:36
Policie v souvislosti s vraždou ženy na Strakonicku podezírá muže, s nímž oběť žila. Vyšetřovaného však dosud nemohla vyslechnout kvůli jeho špatnému psychickému stavu. Podle informací redakce vrah své oběti usekl hlavu, tu našli policejní potápěči v řece Blanici.
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)
Dalších 5 fotografií v galerii

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026) | foto: Policie ČR

Kriminalisté na případu brutální vraždy dál pracují. Zdroj blízký vyšetřování redakci iDNES.cz potvrdil, že muž, který žil se zavražděnou ženu na statku ve Sviněticích, zůstává ve špatném psychickém stavu.

„K dnešnímu ránu ještě nebyl vyslechnut,“ uvedl zdroj v pondělí odpoledne. Dodal, že muž a žena nebyli manželé, ale v obci spadající pod Bavorov žili několik let.

Policie navrhla obžalovat dva muže z vraždy bezdomovce, tělo bylo bez hlavy

O násilném úmrtí ženy informovali policisté v sobotu na síti X s tím, že nikomu dalšímu nebezpečí nehrozí. O den později přidali, že případ jihočeští kriminalisté vyšetřují jako vraždu. Obětí je žena středního věku.

Zdroj iDNES.cz upřesnil, že vrah ženě usekl hlavu. Tu našli potápěči v říčce Blanici, kam je zavedl služební pes. Místo bylo tři kilometry od vsi. Novinky.cz uvedly, že vražedným nástrojem byla zřejmě sekyra.

Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)
Policie vyšetřuje vraždu ženy na Strakonicku. (5. ledna 2026)
6 fotografií

„Vyšetřování dál pokračuje. Dnes kriminalisté prováděli domovní prohlídku na statku, která se vzhledem k rozloze stavení protáhla,“ uvedl v pondělí odpoledne bez další podrobností jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Autor: