„Ocenění za ochranu přírody od Nadace nesoucí jméno Ivana Dejmala si velice vážím. Jako svého času Ivanův spolupracovník jsem vždy oceňoval jeho neuvěřitelné pracovní nasazení a jeho lidské i osobní kvality. Je mi ctí být s ním takto symbolicky spojený po mnoha letech od jeho předčasného odchodu,“ uvedl Svatomír Mlčoch.
Předání ceny se uskutečnilo v sobotu také symbolicky. V parku u budějovické vědecké knihovny se zasazením stromu a prohlídkou městské zeleně. Uděluje se jednou za dva roky jako čestné vyznamenání oceňující mimořádný pozitivní počin související s krajinou.
Svatomír Mlčoch
Ochranou přírody se Mlčoch zabývá celý život. Jako vystudovaný právník působil za minulého režimu ve spolcích, jako je Český svaz ochránců přírody, po listopadové revoluci se podílel na založení místního Občanského fóra a v letech 1991 až 1993 byl náměstkem ministra životního prostředí. Jeho doménou je v tomto oboru legislativa.
Ačkoliv vstup do aktivního společenského dění pro něj otevřel až listopad 1989, na snahy o lepší životní prostředí a ochranu přírody se zaměřil už spoustu let předtím.
„A třeba v červnu 1989 jsme jako Český svaz ochránců přírody uspořádali mítink v budějovickém Metropolu na téma lepší příroda a památky. Monitorovala nás tehdy bezpečnost, nikdo nevěděl, co se stane,“ vzpomínal před lety v rozhovoru.
|
V Českých Budějovicích podepsali koaliční smlouvu, ODS má v radě většinu
Při první budějovické demonstraci po událostech na pražské Národní třídě vystoupil s dalšími řečníky 20. listopadu 1989 u Samsonovy kašny.
Za největší životní majstrštyk stále považuje zákon na ochranu životního prostředí 114/1992 Sb. zvaný „Stočtrnáctka“, který zatím odolává tlakům developerů. Zakotvuje například právo veřejnosti zúčastnit se správních řízení u projektů s vlivem na přírodu a krajinu.