Na okraji Třeboně plánují nákupní zónu s dalším supermarketem

Roky se na pozemcích vedle hlavního tahu na České Budějovice nic nedělo. To se má ale změnit, protože investor chce na okraji Třeboně vybudovat nový nákupní park. V jednom křídle bude prodejna potravin, druhé nabídne několik obchodů různého zboží.

K projektu se v listopadu dostali i třeboňští radní, kteří schvalovali umístění stezky pro pěší a cyklisty. Ta má vést k plánovanému retail parku.

„Po vybudování přístupové cesty ji město převezme. Stezka má vést k ulici Boženy Němcové po pozemcích, kde firma plánuje stavět. Je v jejím záměru, aby byl areál maximálně přístupný, a díky této investici se tam obyvatelé města snadno dostanou,“ vysvětluje starosta Jan Váňa.

„V podobných případech je to běžný postup. Firma má pozemky, vybuduje na vlastní náklady infrastrukturu včetně kanalizace a město to od ní poté převezme. Dává to smysl, protože se území stane součástí města,“ popisuje starosta.

MF DNES v loňském roce informovala o tom, že je investorem jihomoravská firma Fuertes Development. Společnost ale od záměru upustila. „V tuto chvíli s tímto projektem nemáme nic společného. Bylo to pro nás ekonomicky nezajímavé,“ říká jednatel Zdeněk Přichystal.

Redakci se podařilo kontaktovat nového investora, který chce na plánovaný záměr navázat. Tím budou společnosti KPD Group a Absis, jež založí společnou firmu RP Třeboň, která má na začátku příštího roku koupit pozemky pro výstavbu. Jednatelem bude podnikatel Jindřich Kukačka, zakladatel KPD Group.

„Plánujeme tam retail park a obchodní dům Lidl. Budou to dva samostatné objekty s tím, že Lidl by měl mít rozlohu asi 2,2 tisíce metrů čtverečních a druhá stavba 5,5 tisíce metrů čtverečních,“ upřesňuje Kukačka.

Obchodní zóna má být u příjezdu od Českých Budějovic za čerpací stanicí. Lidl by měl stát blíže k městu a retail park ve tvaru písmene L bude naopak blíže k čerpací stanici.

„Pojem retail park označuje maloobchodní centrum. U něj vznikne parkoviště a každá jednotka bude mít svůj vlastní vstup. Celkem by tam předběžně mělo být 10 až 12 prodejen nejrůznějšího zboží. Koronavirus ukázal, že budou mít velká obchodní centra problémy kvůli obavám lidí. Doba je navíc uspěchaná, všichni šetří čas a právě tyto areály nabízí možnost rychlého nákupu,“ domnívá se Kukačka.

„Ten model vychází z Rakouska, kde už je vyzkoušený a funguje. Pro město takové velikosti jsou retail parky ideální. Této lokalitě věříme i s ohledem na velkou spádovou oblast,“ přidává Kukačka, který je sám původem z Třeboně.

Nedaleko je Penny, Terno i Kaufland

Starosta Jan Váňa z plánů příliš velkou radost nemá. „Mám trochu obavy z toho, že to ubere tržby místním podnikatelům. O podobném záměru v této lokalitě se ale dlouhodobě ví a počítá se s ním. Územní plán to umožňuje, takže z tohoto pohledu tam investor samozřejmě může stavět,“ hodnotí Váňa.

V blízkosti plánovaného areálu jsou kromě jiného už nyní dvě prodejny Penny a nedaleko mají pobočku také Terno a Kaufland.

„I proto mě trochu překvapilo, že tady chtějí stavět další podobný obchodní dům. Je ale pravda, že v době výstavby Kauflandu jsem si nejen já myslel, že se tady nemůže uživit. Realita je ale taková, že hlavně v sobotu jsou všechna parkoviště plná. Jezdí sem lidé z okolních obcí včetně Lomnice nad Lužnicí nebo Suchdola nad Lužnicí,“ přiznává starosta.

Část místních už o záměru ví. Například podle Věry Koubkové, která bydlí nedaleko, je v okolí už obchodů dost.

„Třeba ale při stavbě nového parkoviště budou myslet i na stání pro nákladní auta, ať mají řidiči možnost chodit do obchodu. Teď v Třeboni ta místa nejsou a jen vídám městskou policii, jak je pokutuje za stání na krajnici u Penny. Příjemné to asi nebude lidem, kteří tam mají postavené rodinné domy,“ přidává své postřehy Koubková.

Podle starosty může mít investor problém sehnat pracovní sílu. Jindřich Kukačka se domnívá, že by areál mohl zaměstnat 50 až 60 lidí, možná i více. „To by mohla být složitá výzva, protože už nyní je v Třeboni a okolí problém shánět zaměstnance. Trh práce je tady hodně vyčerpaný,“ přemítá Váňa.

Investor nyní tvoří harmonogram, který vychází z řady podobných projektů, jež má za sebou. Kromě jiného má ve svém portfoliu nový obchodní park na Okružní v Českých Budějovicích. Kroků k výstavbě zbývá ještě několik. Když ale půjde vše bez potíží, chce mít firma na jaře roku 2022 stavební povolení.

„Pak bychom mohli stavět. To trvá 10 až 11 měsíců. Budeme se snažit otevřít před Vánocemi roku 2022, ale reálnější je jaro toho příštího,“ dodává Kukačka.