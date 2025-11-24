Děti doprovodily bílého sumce Fandu zpět do Světa. Bude mu tam jako v peřince

Bílý sumec Fanda se na zimu vrátil zpět do rybníka Svět v Třeboni na Jindřichohradecku. Vytáhli ho z něj zdejší rybáři při nedávném výlovu. Aktuálně je mu 28 let, váží 54 kilogramů a měří 280 centimetrů. Na jeho cestě ze sádek do rybníka ho doprovodily i děti.

Při výlovu rybníka Svět v Třeboni, který se konal od 3. do 5. listopadu, uvázl v sítích rybářů kromě kaprů také bílý sumec Fanda. Jeho poznávacím znamením jsou dvě rýhy na ocase.

„Mohl mu je v jeho mládí způsobit jiný sumec nebo kormorán,“ vysvětlil výrobní ředitel Rybářství Třeboň Vladimír Kukačka.

Připomněl, že i v minulosti se ve Světě a v sousedním Opatovickém rybníku nacházel bílý sumec. Nejedná se ale o takzvaného albína, ale jde o přirozeně zbarvenou variantu druhu, která má geneticky danou světlou barvu.

Návrat zdejší bílé ryby zpět před Vánoci do vody je podle ředitele už místní tradice. Před mnoha lety si k tomu rybáři zvali i místní děti. Letos na tento zvyk navázali a opět to byli ti nejmenší z Třeboně, kteří pomohli místní legendu vypustit zpět do rybníka Svět.

„Fandovi bude nyní na zimu ve vodě dobře, jako v peřince,“ připomněl ředitel. „Sumci snáší zimování bez problémů. Bude mít dost vody a my přidáme ještě nějaké ryby,“ uzavřel Kukačka.

Jihočeské výlovy s doprovodnými programy, kdy rybáře sledují při práci davy lidí, už skončily. Posledními byly v minulých dnech Bošilecký rybník na Třeboňsku nebo rybník Vlhlavský na Budějovicku.

Pro čerstvé ryby, jako amury, kapry, štiky a candáty nyní mohou zájemci vyrazit například do prodejny rybářství v Třeboni nebo v Hluboké nad Vltavou. Práce na rybnících ještě ale nekončí, rybáři se v dalších dnech soustředí na menší plochy, kam už ale veřejnost nezvou.

